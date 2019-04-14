“中国文化着实博大精深”（海客谈神州）

我故酌彼兕觥（篆书）

泥可剌·毕巧利提供

大象无形（篆刻）

泥可剌·毕巧利提供

春城飞花（草书）

泥可剌·毕巧利提供

泥可剌正在挥毫泼墨。

资料图片

铺开宣纸，研墨挥毫。灯光下，一位精神矍铄的意大利老人气定神闲，笔走龙蛇。在一处墨香扑鼻、中式布置的艺术工作室里，我见到了72岁的意大利斐墨书法学会主席泥可剌·毕巧利。

书法是一扇门，引领我走进中国文化

从好奇到兴趣，再把兴趣变成生命中不可分割的一部分，泥可剌·毕巧利与中国书法结下深厚的不解之缘。2000年，他在欧洲文艺复兴的发源地佛罗伦萨，创办了意大利第一所教授中国书法和篆刻的学校——斐墨。时至今日，斐墨已经成为知名书法学校，培养的学生遍布世界。在意大利、欧洲乃至全球更好地传播中国书法是他毕生的工作：“中国书法中蕴藏着深厚的中国文化和中国精神，值得人们好好了解。”

谈话间，泥可剌拿出一张写有12个“怪字”的帖子让我辨识，连蒙带猜，我勉强认出几个字。老人笑了：“这是十二生肖的甲骨文，看！多么具有艺术美感！对我这样在欧洲文化里成长起来的人来说，甲骨文是最具吸引力的文字之一。”

临帖习字，是老人每日的必修功课。多年的爱好、练习和创作，泥可剌与中国书法感情深厚，形影不离。他坦言，这既是缘分，也是必然。作为一名艺术史研究学者，泥可剌对许多国家的多种艺术门类均有所涉猎，眼界开阔，然而在艺术“百花丛”中，他钟爱的依旧是中国艺术。“中国是一个充满文化和符号的迷人国度”，泥可剌谈道：“中国的书法、绘画和篆刻，让人不由自主地想去挖掘艺术背后的故事。中国书法艺术所具有的巨大表现力，也对西方抽象艺术发展起到推动作用。”

一开始，最令泥可剌着迷的是常出现于书法作品中的印章篆刻。刚接触书法时，他对篆刻这门艺术并没有什么深入了解。当临摹过各家书法、见过各式各样的印章后，他更想去了解中国文化。“中国文化着实博大精深！书法就像是一扇门，走进去，门里的世界丰富多彩、包罗万象。”泥可剌说：“中国书法历经数千年继承流变，在各个朝代间贯穿中国文化脉络，蕴藏了深厚的历史底蕴。文字中不仅有古人的思想光芒，也有无声诉说的家国情怀。”

书法是一面镜子，映照出中国思想和中国精神

泥可剌与中国的故事很长，来中国的次数多到已经记不清，到过中国的许多地方。“上世纪90年代，我第一次到中国，去了北京。当时北京只有两条地铁线路，我不懂中文，拿着地图在公交车上给司机看，却没有人能告诉我应该怎么走。那时中国的方方面面都处在发展过程之中”，泥可剌谈道：“现在的北京，不得了！目睹中国的发展，有点像看科幻片，速度快到令人无法置信。我很难用语言准确描述现在的中国，无论在经济还是人文方面都有着巨大变化，这是个一直在变化、一直‘新’的国家。这样的发展速度在意大利很难看到，中国充满生命力，向世界展现出新的形象。”

泥可剌说：“中国提出的‘一带一路’是个伟大倡议，它不仅意味着经济建设，也对国家间文化交流大有裨益。‘一带一路’让世界接触到真正的中国文化，逐渐改变一些人对中国抱有的成见与偏见，能够更加客观地理解中国。”

如今，泥可剌每年都会受邀去中国参加书法讲座和论坛，与来自中国和其他国家的文人墨客共话书法艺术。他真诚地对我说：“中国创造和正在发生的‘奇迹’与中国人的智慧、勇气和决心密不可分。中国人的坚毅果敢，在书法中也能强烈感受到。中国书法艺术背后凝聚着中国精神——遒劲有力，意气风发，既有浑厚的强劲，又有清秀的灵气，还有着狂草般的魅力，我在书法中看到了中国。”

提起中国，提到书法，老人如同打开了话匣子，滔滔不绝：“去年在青岛，我惊喜地发现小学生们在课堂上篆刻、临摹商朝文字。”这让泥可剌甚为意外又满是惊喜，“孩子们从小就开始学习古老的中国文化，将传统文化不断传承下去。对于文化而言，温故而知新，‘少年强则国家强’。”

书法是一首歌，蕴含了思想、情感和文化

生活于明清之际的傅山是泥可剌最喜欢的一位书法家。傅山擅草书，笔下流露出的旷达不羁也是泥可剌孜孜以求的一种精神状态。他说：“书法很像音乐，不管你是什么年龄，都可以借此表达自己的心灵。书法既是一门艺术形式，也是一种表达形式，但在西方，却没有这样一门艺术。”

泥可剌认为，书法在中国文化发展中的地位非常重要。如今，联合国教科文组织已将其正式列入《人类非物质文化遗产代表作名录》。书法，已经远远超越书写文字本身的意义，它已不仅是一种信息传递方式，更是一种将艺术表达与精神追求结合起来的艺术形式。通过这种艺术，思维与肢体相互作用，思想也随之进入一个崭新的世界。

自2000年成立以来，斐墨书法学校在意大利佛罗伦萨、米兰和博洛尼亚三地设立了书法课堂。泥可剌在坚持传统教学的基础上独辟蹊径，以当代艺术创新诠释传统书法，并将书法艺术带进小学、中学课堂，带进艺术学院，甚至成为街头的新鲜文化。目前，斐墨已经在意大利培养了300多名学生。

“如果你真正热爱一种艺术，便会愿意和他人交流经验，这也是我开办书法学校的初衷。”泥可剌认为，在中国，书法是每个人都可以接触到的艺术。与有着潜移默化学习环境的中国不同，在艺术史上并没有书法这个词汇的意大利，人们对书法艺术的兴趣大多来自循序渐进的培养，最终能够坚持下来的都成了实实在在的书法爱好者。

临别前，泥可剌送给我一瓶包装精美的自酿红酒，瓶身上的标签印着他自己设计的篆刻。至今，泥可剌仍保留着篆刻印章的爱好，夜深人静之时，便是他潜心沉浸在精雕细琢中的时刻。

“中国故事如同一幅书法，观者只有神情专注、不忘初心，才能理解个中奥义，读懂其真正的内涵。”老人说的这句话，令我难忘。

《 人民日报 》（ 2019年04月14日 07 版）

(责编：袁勃)