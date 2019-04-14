中国将继续成为世界经济“引擎”

中国经济增长的动力如何？前景怎样？——正在华盛顿举行的国际货币基金组织（IMF）和世界银行春季年会，经济学家和相关人士云集，上述问题成为与会者的关注焦点之一。

IMF于4月9日发布的最新一期《世界经济展望报告》中，将中国2019年的经济增速预期上调至6.3%，比1月的预期上调0.1个百分点。IMF副总裁张涛对本报记者表示：“中国是主要经济体中唯一被上调经济增长预期的国家。6.3%的水平是IMF对2019年世界前五大经济体中增幅预测最高的，中国继续领跑全球五大经济体。我认为，中国经济将继续成为世界增长主要引擎之一。”

“领跑”“引擎”，多年来中国经济以实在的成绩和亮眼的数据，不断为世界经济注入正能量。本次年会期间，IMF多次用“微妙时刻”来形容当下的全球经济形势，而中国一如既往地带来利好因素。

全球经济的“微妙时刻”在于，IMF再次调降了对2019年世界经济增长的预期至3.3%，并预测全球大约有70%经济体的经济增速在2019年低于2018年。另一方面，导致2019年经济增速下调的因素目前已出现一些朝着积极方向转变的迹象。而在众多积极因素中，IMF认为，中国政府适时采取了积极的财政政策和稳健的货币政策，展现了娴熟的宏观经济调控能力，使中国经济增长保持稳健和韧性。

IMF总裁拉加德在4月11日的记者发布会上表示：“正如我们所观察到的那样，经过多年的经济高速增长，预期都会有轻微放缓，当然还有向高质量增长的转变。” IMF研究部副主任吉安·马里亚·米莱西—费雷蒂对本报记者称，中国政府拥有充足的政策工具稳定经济增长。他认为，与增长较慢的发达经济体和其他新兴市场经济体相比，虽然中国经济增长将逐步放缓，但仍将实现强劲增长，并向可持续增长的水平迈进。

除了中国经济为市场带来的信心，中国的减贫成就也在本次年会期间受到关注。“中国在减少极端贫困方面取得了巨大成功。”新任世界银行行长戴维·马尔帕斯4月11日在其第一次公开记者发布会上表示，中国减贫经验和见解值得世界其他国家借鉴。

（本报华盛顿4月13日电）

《 人民日报 》（ 2019年04月14日 02 版）

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