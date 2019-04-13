丝路青年人文交流项目第二届"丝路青年梦想汇"活动在北京举行

嘉宾合影

人民网北京4月13日电（崔越）4月13日，第二届“丝路青年梦想汇”在北京举行。活动旨在为来自不同背景、怀抱美好憧憬的丝路各国青年展示才华、分享梦想提供舞台，并为他们感知时代、连接社会、增进友谊搭建桥梁。

本次活动由丝绸之路城市联盟、中国友好和平发展基金会、北京丝绸之路合作与发展促进会、中国人民大学重阳金融研究院携手多家中外机构联合主办。今年举办的第二届“丝路青年梦想汇”得到了驻华外交使团、中外文化机构和伙伴单位的大力支持。来自欧洲、亚洲、非洲、美洲和大洋洲这五大洲70个国家300多名选手参加此次活动，他们通过演讲、音乐、摄影、沙画、电竞、论文六项赛事，分享他们和“一带一路”的故事，展示他们绚丽的青春梦想。

开幕式现场，国内外各界知名人士对本次活动给予高度关注和支持。意大利前总理达莱马发来贺电，乌克兰前总理尤里·伊万诺维奇·叶哈努罗夫、俄罗斯前文化部部长莱蒙托夫、联合国教科文组织国际陶艺学会主席托比恩·卡瓦斯伯、匈牙利的沙画大师弗兰克·库科等嘉宾专程前来出席活动，与年轻人分享经验与智慧。巴基斯坦、巴林、希腊、克罗地亚、保加利亚、斯里兰卡、马尔代夫等40多位驻华使节到场为本国优秀选手助威。

中国对外友好协会秘书长李希奎在致辞中表示，青年是未来的希望，是文化交流的使者。“梦想汇活动以文化交流为核心，以竞技比赛为载体，促进丝路各国青年的互相理解、信任、友爱与合作，及凝聚对丝绸之路精神的共识，有力支撑'一带一路'建设，实现各国的共同发展，促进人类命运共同体的建设。”

中国民间组织国际交流促进会秘书长袁智兵在致辞中说，“推动'一带一路'建设，深化丝路合作，根本的是要增进各国人民之间的了解和友谊，得到各国人民的支持和参与。”他表示，“丝路青年梦想汇”是一个为民心相通搭建文化交流的舞台，丝路沿线国家的年轻人在这里展现才华，追逐梦想，释放青春活力。

乌克兰前总理尤里·伊万诺维奇·叶哈努罗夫在致辞中表达了对年轻人的希冀和建议，鼓励他们去分享真实世界的经验和描绘未来合作的远景计划。并希望参与者真诚交流，启发新知，让这场活动化作一条紧密联系丝路沿线国家的纽带。

丝绸之路城市研究院荣誉院长张燕玲表示，“丝路青年梦想汇”的舞台是世界青年思想沟通的新渠道，智能切磋的大平台，是连接世界青年友好的桥梁。

中国嫦娥三号探测器副总设计师、月球车“玉兔号”设计师贾阳分享了自己的追梦故事，鼓励青年们为自己的梦想不断努力。

最后，中央外办原副主任、前驻瑞典大使吕凤鼎宣布第二届丝路青年梦想汇开幕，并祝愿本届“丝路青年梦想汇”圆满成功。

本届梦想汇活动突出“一带一路，以人为本”的主题，着重从具体的合作项目和生动的事例中寻找真实的感动。相比上届活动，今年的“丝路青年梦想汇”吸引了更多的参赛选手，增加了更丰富的活动内容，活动的规格也大幅提升。丝路青年们通过演讲、音乐、摄影、沙画、电竞等活动，沿着“和平、繁荣、开放、绿色、创新、文明”的方向，放飞青春梦想。

本届活动为期3天，除了多项目比赛外，还将举行“丝路青年狂欢节”，发表丝路青年北京宣言，研讨青年交流合作新路径，参观北京历史名胜，品尝世外桃源的新茶。

(责编：崔越、杨牧)