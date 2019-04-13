中哈合拍影片《音乐家》开启第九届北京国际电影节大幕

人民网北京4月13日（记者张志文） 第二届“一带一路”国际合作高峰论坛举行前夕，中国与哈萨克斯坦首部合拍故事片《音乐家》作为开幕影片亮相第九届北京国际电影节。

2013年9月，中国国家主席习近平在哈萨克斯坦纳扎尔巴耶夫大学发表“一带一路”倡议的首篇演讲时，深情讲述了中国近代著名音乐家冼星海与哈萨克斯坦音乐家拜卡达莫夫在苏联卫国战争期间结下的患难友谊。中哈两国电影工作者携手将这段感人至深的故事搬上了大银幕。

《音乐家》项目发起人和制片人、影片的出品方北京闪亮影业有限公司董事长沈健对人民网记者说，《音乐家》是一部充满敬意和感动的作品。在中国人民反法西斯战争的艰难岁月，炎黄子孙高唱《黄河大合唱》与侵略者决一死战的时刻，谁能想得到这部音乐史诗的曲作者冼星海却在异国他乡隐姓埋名、饥寒交迫、流落街头？这是让他以及所有热爱和崇拜冼星海的人都深感痛心的。感恩是全人类的重要情感意识，也是中华民族的核心价值观和传统美德，“我们希望通过这部电影让伟大的哈萨克斯坦人民能够感受到来自中国的真诚致意。今年是《黄河大合唱》延安首演八十周年，我们也通过观看《音乐家》，了解冼星海辉煌人生的生命最后岁月，表达我们对人民音乐家的缅怀。”

沈健表示，“冼星海用音乐在两国人民之间架起了一座友谊的桥梁，让我们永远铭记他的名字，愿中哈友谊世代相传”，这句话永远镌刻在阿拉木图冼星海大街的纪念碑上。国之交在于民相亲，民相亲在于心相通。五年多来，“一带一路”倡议打开了世界各国人民记忆的宝库，古今中外友好交往的感人故事也正在走向银幕，汇成民心相通的巨大暖流和情感力量，激励世界各国人民共同迈向人类命运共同体的康庄大道。

《音乐家》由北京闪亮影业有限责任公司和哈萨克斯坦国家电影集团共同出品，西安曲江影视投资（集团）有限公司、上海电影（集团）有限公司、湖北长江电影集团有限责任公司、华夏电影发行有限责任公司和新华银美有限公司等联合出品，来自中国新疆的西尔扎提·牙合甫担任导演，中国著名演员胡军、袁泉、剧雪和哈萨克斯坦国宝级演员别里克·艾特占诺夫、阿鲁占·贾济莉别科娃、艾尔提内·娜葛拜克等联袂主演。

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