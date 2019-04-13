通讯：菲律宾总统府传出朗朗汉语声

12日，菲律宾总统府新闻部办公楼内传出朗朗的汉语声。原来，这声音来自菲律宾大学孔子学院的老师为总统府新闻部汉语培训班上的第一堂课。

新闻部行政主管格伦·奥坎波和他的同事们在中国老师的带领下，学起了“菲律宾总统府新闻部”的汉语发音，他们放慢了语速，一字一顿地大声念着。

下课后，奥坎波高兴地对记者说：“现在我能用汉语向中国朋友们介绍我工作的地方了。”

其他同事将刚刚给他们授课的孟广洁围了起来，询问汉语学习的各种问题。

具有多年对外汉语教学经验的孟广洁表示，这些总统府新闻部的学员比她之前教过的学生更认真也更好学，“因为他们清楚学习汉语的目的，不仅是为了了解中国，更是出于自身工作的实际需要”。

近年来，随着中菲两国关系的持续发展和交流的日益增多，奥坎波和他的同事们认识到，有必要通过学习汉语来加强与中国同行和媒体的交流。

菲大孔院的老师们计划每周用两个半小时，为参加汉语培训班的近30名总统府新闻部工作人员讲授基础汉语，同时介绍中华文化和中国现状。

作为菲律宾的最高学府，菲律宾大学于2015年10月与中国厦门大学合作设立了菲律宾大学孔子学院，如今孔院的注册学生已逾千人。

菲大孔院菲方院长洛德丝·内波穆塞诺告诉记者，近年来汉语热已在菲律宾悄然兴起，热衷于学习汉语的年轻人越来越多，对于他们来说掌握了汉语就意味着拥有更开阔的视野和更好的发展机遇。同时，一些政府部门也与孔子学院合作开设汉语培训班，“不仅是总统府新闻部，菲大孔院的汉语课堂还开进了菲律宾外交部和移民局”。

在中菲两国政府的支持下，目前菲律宾已开设了4家孔子学院。

奥坎波说，自己学习汉语的目标就是，希望有朝一日见到中国朋友们时可以讲一口流利的汉语。（记者 袁梦晨 郑昕）

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