【中国那些事儿】中国减贫成就斐然 美学者：世界应学习中国扶贫经验

4月10日，反映中国脱贫成就的40余幅照片在布鲁塞尔欧洲议会大厦展出。新华社记者张铖摄

中国日报网4月12日电 消除贫困是人类共同的愿望。中国经过不懈努力，七亿多贫困人口成功脱贫，占同期全球减贫人口总数的70%以上。美国学者表示，中国的脱贫成就为发展中国家减贫提供了宝贵经验。

香港《南华早报》4月10日刊发评论称，今年中国两会的中心议题之一就是农村减贫问题。同时，减贫对世界其他国家的国家领导人而言，如何解决这个问题也是头等大事。

文章作者美国田纳西州孟菲斯市罗德学院约翰·F. 库珀（John F. Copper）教授表示，事实上，中国在减贫领域取得的成就令人难以置信，中国经过不懈努力，有七亿多贫困人口成功脱贫。

中国政府已经将中国农村减贫问题确定为“三大攻坚战”之一，再次做出了采取行动的坚定承诺，并制定了相应计划。

库珀教授说，中国在解决贫困问题上的经验至关重要。当前，世界还有7亿多人口生活在极度贫困中，大多数贫困人口生活在发展中国家的农村地区，许多在非洲。消除贫困依然是世界发展面临的最大挑战。

《南华早报》报道截图

这一论断也得到了哈佛大学教授温奈良（Nara Dillon）的认同。美国哈佛大学网站3月报道称，知识是双向流动的。现在，中国成功的减贫故事为世界其他地区提供了经验：如何消除贫困。

从1990年到2015年，中国的极端贫困人口减少了94%，这一变化如此巨大，影响了很多人，事实上，温奈良教授表示，如果没有中国的减贫成就，联合国不可能在2015年宣布成功实现了千年发展目标——将全球极端贫困人口减少一半。

温奈良教授表示，她对中国减贫经验的研究可能在发达国家的价值有限，这些国家的极端贫困并不常见，但对发展中国家具有重要的意义。发展中国家不仅普遍存在极端贫困现象，而且许多小型农场的农业景观也与中国类似。

她说：“我认为中国的情况与其他发展中国家最为相关，因为这些国家的农民仍然占人口的很大一部分。”

哈佛大学温奈良教授表示，中国减贫经验值得学习。图片来源：哈佛大学网站

报道称，根据温奈良教授对中国扶贫计划的研究，中国的主要扶贫成就可追溯到20世纪80年代的两项重大改革。

其一是实行家庭联产承包责任制。在这种制度下，个体农户可以长期租赁土地，在市场出售所得归个人所有。这一变化大幅提高了农业产量和农民的家庭收入。

第二项改革是政府收购农产品的价格大幅提高——某些粮食的收购价格增幅达91%。

温奈良教授表示，中国改革的经验可能最适用于发展中国家，这些国家经济政策倾向于鼓励工业化和城市化，而轻视农村和农业。温奈良说，从减贫的角度来看，中国的成功在很大程度上是反其道而行之：鼓励并惠及乡村农业。中国农村有这么多农户，农民生活水平的提高意味着全国人民生活水平的全面提高。

她说：“各国可以吸取的经验就是纠正偏向城市的发展政策。各种农业发展政策的一个可笑之处就是富裕国家补贴农民而穷国不补贴。它们还往往让农民补贴城里人。”

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