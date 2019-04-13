新华国际时评：做好中国和中东欧合作共赢的“乘法”

欢迎中国公司前来投资、愿和“一带一路”倡议对接、期待在中国－中东欧国家合作机制框架下加强双边合作……近日，多位中东欧国家领导人在和出访欧洲的中国国务院总理李克强会晤时，纷纷表达与中国拓展和深化合作的意愿。

自2012年中国－中东欧国家合作机制建立以来，这一机制已从当初的“创新之举”发展成为中欧合作的又一块“金字招牌”。一个个实例见证着中国与中东欧国家合作互促并进的佳话：在塞尔维亚，中国河北钢铁集团的收购挽救了具有百年历史的梅代雷沃钢铁厂，保住了5000多人的工作；在黑山，该国首条高速公路因黑中合作从梦想逐步变成现实，将为当地发展插上羽翼……

中东欧国家缘何乐于和中国合作？这是因为，与中国携手，为中东欧国家切实增添了发展动力。雪中送炭的合作项目、从无到有的基础设施，都清楚表明中国－中东欧合作有着强劲的实际需求，也给中东欧国家带来实实在在的获得感。一句话，中东欧国家乐于和中国合作，乐在经济增长，乐在民生保障，乐在互利共赢。中东欧国家领导人对此深有感触。塞尔维亚总统武契奇说，“一带一路”倡议给塞尔维亚带来的是就业的增加和经济的增长，塞尔维亚对中国深表感激，愿与中国铸就铁一般的友谊。

为了抓住发展机遇，越来越多的中东欧国家积极扩大与中国的合作。匈牙利政府推出了“向东开放”政策。匈牙利总理欧尔班说，匈中合作富有成果，堪称匈对外关系的成功故事。克罗地亚领导人希望中国支持波罗的海、亚得里亚海和黑海12国提出的“三海合作”倡议。

中东欧国家乐于和中国合作，开辟了中国同欧洲国家合作的新路径，有利于欧洲一体化进程。面对稳健发展又坚定对外开放的中国，加强双方合作，有助于推动中东欧国家缩小和欧盟内其他国家的差距。德国之声电台报道指出，毫无疑问中东欧国家迫切需要与中国的务实合作。与此同时，中国承建的一些项目，更是直接促进欧盟国家间互联互通，直接利于欧盟经济的整体发展。

中国-中东欧国家合作也是“一带一路”倡议融入欧洲经济圈的重要承接带，将有力推动“一带一路”倡议同欧盟发展战略更好对接，促进中欧实现共同发展。

欧洲有谚云：“一个人努力是加法，共同努力是乘法。”中国和中东欧16国携手努力，共同搭起开放之桥、创新之桥和伙伴之桥，将会进一步发挥乘法效应，深化互利共赢的交流与合作，为促进中国与中东欧国家双边关系以及中欧关系发展不断提供新动能。

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