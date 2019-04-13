西班牙中国问题专家：中欧关系迎来“暖春”

国际在线报道（记者 张丹瑜、尹晓通）：正在欧洲访问的中国国务院总理李克强在布鲁塞尔与欧盟领导人举行第二十一次中国——欧盟领导人会晤，并赴克罗地亚举行第八次中国——中东欧国家领导人会晤。西班牙中国政策观察室主任河书在接受记者专访时表示，中欧关系迎来“暖春”。

河书表示，欧洲正逐渐成为中国外交政策的重中之重。这主要受到两大因素影响：一方面，需要在捍卫多边主义等一系列共同原则和价值观的基础上，加强相互间对全球治理的承诺。另一方面，为明确下一阶段中欧合作的方向和重心，有力推动双方投资协议的签订并为世界贸易组织改革作出努力，加强高层之间的对话和接触以表明立场、解除误会也具有其紧迫性。

河书说，继习近平主席３月访欧之后，李克强总理带着上月两会通过的新版改革目录再次来到欧洲。其中，部分改革措施将对欧盟的担忧作出积极回应。中欧在国际趋势中的主要问题上具有广泛共识。双方不仅是全球战略伙伴，还有着维护世界局势稳定的共同意愿。

河书认为，近几十年来，中欧之间始终存在一种独特的“化学反应”，经济关系的改善凸显出双方关系的飞跃式发展。现在，中国愿意回应欧盟关于改革开放大方向的疑问，（欧洲）对于“一带一路”倡议的不安也逐渐消散。事实上，先前德国、法国和西班牙等国纷纷加入亚洲基础设施投资银行，现在却对签署“一带一路”备忘录心存疑虑。是什么发生了改变？最显而易见的事实无疑是美国对华战略敌意的加深，而且美国迫切希望这种敌意能够对欧盟产生影响。中国其实并未对欧洲产生威胁。尽管近几年中国对欧投资有所增长，但从历年数据来看，美国在欧洲的投资额占欧洲吸纳外资总比重依然以32％远超中国所占的1％。中国加强同部分欧盟国家，以及一些特定次区域地区国家，譬如中东欧国家之间的双边关系，是出于互补的考虑，而不是反对欧洲一体化。在中美经贸和战略关系紧张的背景下，中欧双边关系更应为全球地缘政治环境提供可借鉴的破局方案，这种智慧正是当下所需要的。

(责编：岳弘彬、曹昆)