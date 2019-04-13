不顾政府反对 英国议会或考虑二次脱欧公投

综合报道，英国财政大臣、保守党人菲利普·哈蒙德12日表示，有关重新举行英国脱欧全民公投的议案将很有可能在接下来，被送上英国议会进行投票。但他同时强调，由该党领袖特雷莎·梅领导的英国政府反对一切新的全民公投。

英议会或考虑重新脱欧公投

英国财政大臣哈蒙德12日表示，举行第2次脱欧公投的提案很有可能会再次送交议会表决，即使政府现在仍反对再度公投。

哈蒙德说，要在英国预定脱欧期限10月31日前举办第2次公投，时间相当紧迫。他说，以目前来看，就算英国议会同意重新举行脱欧公投，但举办一个新的公投将需要6个月的准备时间，再加上议会内本身的前期讨论，这一可能将使英国再次突破欧盟方所提出的脱欧大限。

英国首相特雷莎·梅3月向议会议员提出若干脱欧的替代方案，而重新公投即是选项之一，但所有选项都未获得多数议员支持。

哈蒙德：对与工党合作保持乐观

欧盟27国领导人经过特别会议商议后在11日宣布，同意将英国脱欧的最后期限，延长至10月31日。对于欧盟方面的再一次让步，哈蒙德表示，他希望先前曾三度否决特雷莎·梅脱欧协议的英国议会下院，能在6月底前通过脱欧协议。

他还透露称，由于有呼声希望利用这一延长期限重新在议会中提出再次举行脱欧公投，因此如果议会下院能直接通过脱欧协议，也将避免英国再次举行全民公投的可能性出现。

他指出，在保守党与议会主要反对党工党的对话中，“双方很有可能达成妥协”，以促进积极成果出现。哈蒙德称：“我对各方在接下来的数月中，排除分歧达成协议而保持乐观。”

据报道，是否为达成脱欧协议与特蕾莎·梅及保守党进行合作，同样也在工党内部存在分歧。工党中不乏有声音要求，其领袖科尔宾要么拒绝合作迫使特蕾莎·梅下台，要么直接提出再次举行英国脱欧公投。

英国央行行长警告：脱欧或损害英国生产力

国际货币基金组织总裁拉加德和英国中央银行行长马克·卡尼表示，欢迎英国再度延迟退出欧盟的期限。

他们一致认为，英国即刻无协议脱欧的“糟糕后果”得以避免，但不确定性犹存。卡尼称，现在各方有了达成共识的“窗口期”，而英国国内正在进行跨党派磋商、试图达成共识，“这可能需要一段时间”。

另外，卡尼警告称，脱欧蕴含“极端不确定性”，导致英国经济发展所需要的投资自2016年公投以来陷入停滞。投资匮乏可能损害英国生产力，后续也将给英国留下不少经济问题。

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