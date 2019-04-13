美政府欲将移民送到“庇护城市” 民主党市长：欢迎

据美国中文网报道，消息人士11日表示，特朗普政府曾向国安部施压，要求把在南部边境拘押的移民释放到那些不与联邦移民机构合作的“庇护城市”。美国总统特朗普12日证实，这项计划正在讨论中。

消息人士表示，特朗普曾亲自敦促国安部长尼尔森完成这一计划，但遭到尼尔森的拒绝，最后，国安部法律团队制作了一份分析报告，扼杀了这一计划。

报道称，近几周，特朗普对非法移民的措辞愈发强硬，甚至威胁称如果国会和墨西哥不采取行动，将关闭南部边境。

特朗普证实“庇护城市”计划属实

特朗普12日证实，他的政府正在“认真考虑”将羁押移民送到“庇护城市”的计划，他继而指责民主党人不愿意改变移民法。

11日，白宫官员和国土安全部发言人发表声明，称该提案已不再考虑之中。声明说：“这只是一个出现过又被拒绝建议，已经不会再有任何进一步的讨论。”

但特朗普12日的推文表明，这项曾两度遭官员拒绝的计划，仍在考虑中。

消息人士透露，白宫高级顾问史蒂芬·米勒曾敦促国安部高官实施这一计划。2月，在米勒和其他官员共同力推这一计划未果后，该计划被取消。

据报道，“庇护城市”说法没有单一或合法的定义，其数量要根据如何定义而变化，但总体上指的是对在美无证移民采取友好政策的地方，这些地方限制联邦移民当局接近地方监狱，或将身有递解令的移民从地方监狱释放时拒绝通知联邦探员。有些地方则禁止警察在拦路检查时询问移民身份。

全美共有300多个司法辖区被视为移民庇护区，不仅仅是城市。根据移民研究中心的一项分析，至少有8个州，包括新泽西州、伊利诺伊州及加州，被认为是庇护州。另有数以百计的城市和郡县拒绝与联邦移民当局合作。

民主党市长回应：欢迎将移民送来

面对特朗普政府的威胁，“庇护城市”的民主党市长纷纷表示，他们的城市将欢迎无证移民的到来。

洛杉矶、芝加哥、费城市长迅速对特朗普的推文作出回应。

费城市长肯尼(Jim Kenney)12日在一份声明中说：“这座城市将准备迎接这些移民，正如我们在过去几十年中接纳移民社区的人们一样。

据报道，特朗普一直反对“庇护城市”。就职几天后，他于2017年签署了一项行政令，切断了对“庇护城市”的联邦资金，称无证移民是影响国家安全的“明显和现实的危险”。

该行政令立即在法庭上受到质疑，到目前为止，所有法官都判定特朗普的命令违宪，司法部仍在继续上诉。

美政府或在边境部署更多士兵

据报道，为解决日益严重的边境移民危机，特朗普和一些国家安全顾问讨论过派兵建造帐篷城市拘留营的想法。

三名未透露姓名的官员称，讨论于9日晚在白宫进行。他们还在会上讨论了拘留营被建好后，军队是否可以负责监管的问题。报道称，但由于法律禁止军方与移民接触，所以这不太可能。

知情者透露，参加会议的代理国防部长沙纳汉愿意向边境派遣更多的军队，条件是他们须在法律范围内行事。

据报道，目前被派驻在南部边境的军队，主要工作是用铁丝网加固边境围栏。

会议期间，特朗普还与顾问讨论了其他潜在的新项目，包括评估在德州建造新帐篷城市的土地问题。

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