通讯：轻轻的一个吻——援摩洛哥医疗队促进中摩两国民心互通

5岁摩洛哥小男孩在中国骨科医生李承脸颊印上的一个吻，成为李承在摩洛哥参加援外医疗工作期间最难忘的回忆。

那是2018年3月，在摩洛哥北部山区的一次义诊中，李承为一位左臂骨折的小男孩看病，问诊结束后，“小男孩向我靠拢，伸出右臂似乎要和我拥抱。我下意识弯下腰，他的小嘴突然贴向我的脸颊……当我意识到他吻了我后，一股暖流涌向心头。”李承说。

2017年3月，李承和其他11名队员从上海出发，来到摩洛哥小城塔扎，开始他们的援摩医疗生涯。据统计，塔扎分队医生平均每年要接诊病人超1万人次，完成手术3000多次。

塔扎分队法语教师阿卜杜勒·巴尔库基说，中国医生谦虚、专业，赢得了当地民众的信任。塔扎省立医院负责人哈利德·菲拉利也表示，中国医生精湛的医术、无私奉献的精神和友善的态度，都给当地民众留下了深刻的印象。

中国援摩医疗队目前有8个医疗分队，共78名队员，其中医疗卫生专业人员56名。他们大多工作在条件艰苦的偏远山区和荒漠地带。

援摩医疗队总队长许燕玲说，自1975年以来，上海市已派出184批次、共1784名队员援助摩洛哥医疗卫生事业。队员们克服了当地医疗设施陈旧、医护人员少、药品短缺等困难，以饱满热情为摩洛哥民众提供医疗服务。因技术精湛、工作勤勉，中国医生已成为当地公立医院的中坚力量。

除了在驻地的公立医院进行门诊和手术外，不少医疗分队还积极参与义诊，为卫生条件落后的摩洛哥偏远山区和农村地区患者免费治疗。

摩洛哥卫生部秘书长希沙姆·纳基米说：“感谢中国援摩医疗队员对摩洛哥卫生事业的贡献，他们的无私付出拉近了两国人民间的距离。”

中国驻摩洛哥大使李立说，中国援摩医疗队多年来提供的医疗服务在摩洛哥的发展中发挥了重要作用。这样的服务拉近了两国人民间的距离，夯实了两国进一步合作的基础。(记者陈斌杰)

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