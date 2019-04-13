阿富汗塔利班发动春季攻势 呼吁政府军、警察转阵营

阿富汗塔利班12日宣布发动春季攻势，呼吁阿富汗政府军士兵和警察转投塔利班阵营。

过去几周，塔利班在阿富汗多个地区加大攻势，重挫阿富汗政府军，造成数以千计政府军和平民伤亡。因此，塔利班12日宣布发起名为“胜利”的春季攻势，更多具有象征意义。

阿富汗塔利班发布一份声明，抨击阿富汗政府，反对外国军队持续“占领”阿富汗。

据美国政府估算，阿富汗政府军现在控制略超过半数的国土面积，而塔利班攻城略地、控制范围有所增加。最近数月，首都喀布尔等大城市的重大伤亡袭击数量虽有所下降，地方省份的严重武装冲突仍在持续。

据联合国数据，超过3800名阿富汗平民2018年死于战火，是有记录以来的最高水平。

美国2001年遭受“9·11”恐怖袭击后发动阿富汗战争，推翻美方认定庇护“基地”组织的塔利班政权。阿富汗战争成为美国迄今持续时间最长的战争，超过2400名美军在阿富汗丧生。

美国现阶段在阿富汗驻军大约1.4万人。美国国防部官员去年12月告诉媒体记者，总统唐纳德·特朗普打算从阿富汗撤军7000人，被解读为对阿富汗战事失去耐心。

塔利班一直拒绝与阿富汗政府直接对话，却与美国有过多轮对话，最近一轮2月25日至3月12日在卡塔尔首都多哈举行。预期塔利班与美国的下一轮对话很快会在多哈重启，阿富汗多个派别将参加，阿富汗政府仍会缺席。

塔利班指认阿富汗政府是美国扶植的“傀儡”。美方多次尝试让阿富汗政府加入美方与塔利班的谈判，遭到塔利班拒绝。不少政治观察人士批评，美国政府阿富汗和解事务特别代表扎尔梅·哈利勒扎德没有说服塔利班与阿富汗政府直接对话，是“失败之举”。

阿富汗塔利班发言人苏海尔·沙欣2月中旬接受媒体采访时说，塔利班愿意在外国军队撤离后与阿富汗政府直接对话。媒体解读，这是这一反政府武装首次就阿富汗内部对话表露积极意向。（杨舒怡）（新华社专特稿）

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