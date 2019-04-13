专访：民心相通夯实中摩两国合作基础——访中国驻摩洛哥大使李立

中国驻摩洛哥大使李立近日接受新华社记者专访时表示，中国和摩洛哥近年来在旅游、文化交流、医疗援助等方面的合作促进了两国民心相通，夯实了两国进一步合作的基础。

自2016年6月摩洛哥宣布对中国公民免签以来，赴摩洛哥旅游的中国游客人数逐年攀升。据摩洛哥旅游部提供的数据，2018年共有约18万人次中国游客赴摩洛哥旅游，较2017年增长52.5%。

李立说，中摩旅游合作的加强，可以加深两国民众对彼此的了解。随着赴摩洛哥旅游中国人的增加，中国游客的言谈举止、穿着和精神面貌等向摩洛哥民众展示了改革开放后不断发展的中国的形象。中国游客往往会通过社交媒体向家人、朋友展示摩洛哥的风土人情，这也促使更多中国人认识摩洛哥。

李立认为，从经贸合作的角度看，旅游是一种服务贸易。中国赴摩游客数量激增，给摩洛哥旅游相关产业带去大量收入。他说，旅游合作是中非经济合作的一个新领域，有别于基础建设等领域，吸引大量民众自发参与。

中国赴摩游客数量的快速增加，还激发了摩洛哥民众学习中文、了解中国文化的热情。据介绍，摩洛哥目前在拉巴特、卡萨布兰卡、丹吉尔有3家孔子学院，下设数十个教学点，注册学生数千名。李立说，未来中摩两国将进一步加强中文教学合作，以满足摩洛哥民众的需求。

随着“一带一路”合作的不断深入，以拉巴特中国文化中心为代表的文化交流平台建设在摩洛哥取得了长足进展。李立说，这一系列平台向摩洛哥民众展示了中国文化的风采，让他们“看到中国”“看懂中国”，对推动“一带一路”民心相通发挥了不可替代的作用。

自1975年至今，中国共派出184批次、1784名队员赴摩洛哥展开医疗援助。医疗队在条件艰苦的偏远山区和荒漠地带向摩洛哥民众提供医疗服务，为改善当地医疗条件发挥了重要作用。李立说，中国援摩医疗队员数十年来的辛勤付出促进了两国卫生领域的合作，拉近了两国民众的关系，夯实了两国进一步合作的基础。

李立表示，摩洛哥具有独特区位优势，随着“一带一路”合作的加速推进，摩洛哥将在中非合作、中阿合作和中欧合作中发挥重要“连接作用”。(记者陈斌杰)

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