意外吗？其实并不意外(望海楼)

近期，中国国家主席习近平、国务院总理李克强相继访问欧洲，意大利成为第一个与中国签署“一带一路”建设谅解备忘录的G7国家，中国－欧盟领导人会晤联合声明发表，重申务实推进中欧全面战略伙伴关系。这让一些西方国家和媒体很感“意外”。此前，它们推测，同为西方阵营，欧洲可能会选择继续站队美国，从而给中欧关系带来一些麻烦。

中欧重申共识、加强合作，这很意外吗？其实并不意外。

事实已经表明，我们也有理由相信，欧洲在对华政策上，理性的选择不是对抗和冲突，而是对话与合作。欧洲不应成为中国和平崛起的遏制力量，而应务实地成为中国发展的利益攸关方。中欧重申共识、加强合作，这是欧洲从战略高度作出的理性选择，也是全球大势助推中欧关系的必然结果，更是中国对欧洲真诚交往、互利共赢的重大成果。

欧洲对华政策的理性选择，源于对中欧利益关系的客观认知。中国是欧洲对外人员与经济往来最频繁的全球经济体之一，中欧双向人员往来每年已接近800万人次，欧盟连续15年是中国最大贸易伙伴，中国则多年保持欧盟第二大贸易伙伴地位。2020年若中欧投资协定能按计划签署，中欧之间双向投资还将出现井喷式增长。当下欧洲的有识之士已发现，中欧关系是利益相互依存度极高的全球经济体。更多的中欧合作，会更多地造福于双方政府、社会、企业与民众的实际利益。

欧洲对华政策的合作趋向，源于对全球发展大势的价值共识。中欧都是经济全球化、多边主义、自由贸易的支持者、实践者与贡献者。中欧都反对保护主义、极端主义、分裂主义、恐怖主义。中欧都认为全球的未来要减少不确定性，避免动荡，防范危机。中欧也都坚定支持以国际规则为基础，以现行国际贸易、金融与投资体系为基本框架进行建设性改革。中欧通过多年的磨合与沟通，都认同求同存异，发展优先，稳定为重，合作共赢。

欧洲对华政策的务实立场，源于中国对欧外交的友善姿态。多年来中国一直以平等协商方式化解中欧分歧，不支持欧洲分裂，不寻求对欧冲突，不愿意对欧“经贸战”，而是尊重欧洲，将欧洲视为一支重要的全球战略力量，与欧洲携手推进国际关系民主化，真诚地与欧洲一起推动世界增长、完善全球治理、应对气候变化、维护伊核协议、坚持反恐斗争。欧洲政界、商界、知识界逐渐发现，与欧洲始终站在一个战壕的，似乎并不来自北大西洋的彼岸，而是来自亚欧大陆的东端。

利益认知、价值共识、务实立场，令中欧能够越走越近，将使国际舆论中那些质疑中欧合作的声音逐渐散去。有理由相信，中欧务实合作正在推动世界“前所未有之大变局”加速演变。

（作者为中国人民大学重阳金融研究院执行院长、丝路学院副院长、特聘教授）

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