原标题：财经随笔：“一带一路”助力阿富汗职业教育再起航

新华社喀布尔4月12日电 财经随笔：“一带一路”助力阿富汗职业教育再起航

新华社记者陈鑫 邹德路

明亮的教室、宽敞的图书馆、整洁的办公室……这座刚刚通过验收的校园就是阿富汗国家职业技术学院，一个即将在助力当地职业教育再次起航、提升就业、促进经济社会发展方面发挥重要作用的新校园。这也是“一带一路”建设在阿富汗结出的累累硕果之一。

位于阿富汗首都喀布尔西部的阿富汗国家职业技术学院是中国对阿富汗援助的重点民生项目之一。据项目承建方中国中铁十四局集团中亚办事处办公室主任赵艳斌介绍，该项目于2017年开工建设，今年1月正式竣工，3月顺利通过中方验收。

对阿富汗而言，职业教育十分重要。一个百废待兴的国家，缺少的正是大量经过专业训练的职业技术人员。近年来，由于国家安全形势恶化、国民教育程度较低、国内失业率较高等不利因素，阿富汗经济社会发展受到严重制约。许多阿富汗人从小便开始打工挣钱，但由于没有受过系统的技术培训，他们的专业技能水平较低，无法胜任相关工作。

其实，职业技术学院在阿富汗并非新事物。此次建成的是该校新校舍，其旧校舍就位于隔壁。但由于年久失修，原有校舍已无法承担正常的教学任务。记者在现场看到，旧教学楼的电梯因长期无人维护已停运，宿舍楼破败不堪，实习车间也已荒废。

为此，中铁十四局专门为学校翻新了车间，配备了供学生实习使用的器械，包括车床、电焊机、混凝土搅拌机、瓷砖切割机等等，可供机械制造、土木工程、汽车修理等专业的学生实际操作，提升其专业技能水平。

这一项目阿方副经理纳吉布拉·阿里在接受新华社记者采访时说，新建的校舍和新配备的器械让学生有良好条件学习到实用技能，这有助于为阿富汗战后重建培养急需的建筑、工程等专业技能人才，对当地职业教育贡献很大。

据介绍，新落成的两栋教学楼共有66间教室，平均每间教室有35个座位。教室中一半是多媒体教室，里面配备了投影仪等多媒体设备。两栋宿舍楼共有102个房间，每间宿舍可容纳8名学生居住。

阿里说：“感谢中国为阿富汗职业教育作出的贡献。我们相信，随着‘一带一路’建设在阿富汗进一步推进，当地人民的生活一定会继续得到改善。”

(责编：刘洁妍、杨牧)