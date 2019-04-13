原标题：通讯：化生态隐患为商机 亚洲鲤鱼工业园在美开园

新华社美国威克利夫4月12日电 通讯：化生态隐患为商机 亚洲鲤鱼工业园在美开园

新华社记者徐兴堂 徐静

占地64英亩（约合388亩）的亚洲鲤鱼工业园12日在美国肯塔基州西部威克利夫镇开园，首批6家中国企业当天签约入驻。工业园将对当地“泛滥成灾”的亚洲鲤鱼进行深加工并出口中国等市场，同时为当地创造就业岗位。

上世纪70年代，为了应对浮游生物带来的问题，美国引进了一些亚洲鲤鱼。90年代，亚洲鲤鱼游入了密西西比河，并开始大量繁殖。密苏里州自然资源保护部大河生态学家萨拉·特里普告诉记者：“亚洲鲤鱼繁殖能力极强，使得其数量猛增，开始对密西西比河里的原生鱼种产生负面影响。”

为防止亚洲鲤鱼进入五大湖水域造成无法控制的局面，美国联邦政府尝试过许多办法，但是收效甚微。有人提出，把亚洲鲤鱼摆上餐桌或许是一种可行的选择，在减少河流中亚洲鲤鱼数量的同时，还可能创造新的商机。

工业园发起人、美籍华人于泳琴2012年在威克利夫镇创办了两河渔业公司。据她介绍，公司主要业务是向当地渔民收购从密西西比河和俄亥俄河中打捞的亚洲鲤鱼并进行初加工。

亚洲鲤鱼工业园成立后，新入驻企业将对亚洲鲤鱼进行深加工，制成鱼丸、鱼饼、熏鱼等成品，并将加工过程中的鱼废料回收再利用，制成有机肥料等。整个园区有望形成一条完整的鲤鱼产业链，成为生态环保园。

肯塔基州官员、中美企业人士以及当地居民近百人参加了12日的开园仪式。肯塔基州联邦参议员兰德·保罗发来贺信，对各方为促成工业园开园所做的努力表示感谢，并对工业园将为本地创造就业机会感到高兴。

威克利夫镇所在的巴拉德县位于俄亥俄河和密西西比河交汇处，渔业是其传统产业之一。巴拉德县县长托德·库珀在开园仪式上兴奋地告诉记者，工业园的成立不仅有助于应对亚洲鲤鱼对当地生态的不利影响，同时还将为当地经济注入活力。

入驻工业园区的广西优品粮仓网络科技有限公司董事长蒋呈光表示，公司准备将亚洲鲤鱼进行深加工，提高产品附加值，出口中国市场。他对这次投资很有信心：“我们对接的是中美两国市场。美国这里有丰富的原料供应，中国市场有巨大的需求，只要把两边对接起来，商机就有了。”

云南九州昊成环保科技集团有限公司董事长徐昊从事工业和生物废料处理已有10年，此次是他的第一次海外投资。徐昊告诉记者，公司主要将深加工后的废料如鱼头、鱼骨、鱼尾、鱼内脏等进行再处理，将其转化为化肥再利用。

“这既能为当地提供就业岗位，也能创造一定的产值，还能把垃圾变成农户可以利用的无害肥料。”徐昊说。（参与记者：许凤、苗壮）

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