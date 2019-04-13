原标题：世贸组织支持韩国对日本福岛水产品施加进口禁令

世界贸易组织11日推翻一个争端解决专家组的裁决，支持韩国在日本福岛核电站辐射泄漏事故后对日本水产品施加的进口禁令和检测要求。

这一逆转获韩国政府“点赞”，日本政府和民众感到失望。

【逆转】

世贸组织上诉机构11日在瑞士日内瓦总部宣布，韩国政府针对日本水产品的举措并非不公平的贸易限制，不构成贸易歧视，只是没有向日本政府充分提供水产品进口禁令举措相关信息。

世贸组织一个争端解决专家组去年2月裁决，韩国在福岛核电站事故后对日本水产品施加进口禁令和检测要求违反世贸组织相关规则。上诉机构认定，专家组对食品安全条例“理解和应用有误”，没有注意日本水产品辐射污染量的具体情况和韩国消费者应当受到的保护。

世贸组织上诉机构的决定相当于法院二审推翻一审判决。韩联社报道，这是“终审”裁决。这次韩日贸易争端以韩方“意外胜诉”告终。

日本东北部2011年3月遭遇9.0级地震和海啸，福岛第一核电站严重受损，放射物质泄漏。韩国迅速禁止进口福岛及其周边县部分水产品，2013年把禁令扩展至福岛等8个县的所有水产品。对日本其他地区水产品，即便检出极小剂量放射物，韩国方面也要求日方接受额外辐射检测。

日本2015年向世贸组织申诉，宣称日本水产品辐射水平在安全范围内。

【严防】

韩国产业通商资源部12日在一份声明中说：“政府竭力奉行民众健康和安全优先的原则……高度赞赏世贸组织的决定。”

声明说，韩方将遵照裁决，维持对日本水产品的现有进口禁令。一旦发现水产品含有微量放射性物质，所有日本水产品企业必须出具安全证书。韩联社报道，韩国现阶段禁止日本福岛、茨城、宫城、岩手等8个县出产的28种水产品。

海洋水产部说，韩国市面的进口鳕鱼和鲭鱼分别改由俄罗斯和挪威供货。一名官员告诉韩联社记者：“过去，韩国从日本进口的鳕鱼和鲭鱼量能达到2万至4万吨，如今不足3000吨。”

韩联社报道，韩国政府不希望两国出现进一步贸易争端。

另一名海洋水产部官员说，核电站事故发生在邻国日本，韩国“有必要更严格、更彻底地”审视安全水平。

【失望】

世贸组织“终审”裁决令寻求改变福岛等灾区产品形象的日本政府顿感挫折。

内阁官房长官菅义伟12日在例行记者会上说，专家组“一审”裁决已经认可福岛等地出产的水产品“就科学而言安全”。他认为日本没有败诉，“将继续要求韩国和其他国家依照科学证据，取消或放宽（对日本食品的）进口限制”。

日本外务大臣河野太郎当天会晤韩国驻日大使李洙勋，呼吁韩方就撤销禁令举行双边磋商。

一些渔民表达失望和悲观。现年69岁的盛下干男（音译）在岩手县运营一家水产品加工企业，认为福岛等地的产品难以重新获得消费者信赖。世贸组织裁决说明全球“不看好”福岛及其周边地区的产品。

福岛核电站事故发生后，全球共54个国家和地区对日本水产品施行进口禁令。日本政府说，如今只剩23个国家和地区维持禁令，包括韩国。韩联社报道，日本唯独把韩国告上了世贸组织。（陈丹）（新华社专特稿）

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