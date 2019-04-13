美联邦议员：美国或增派人手应对美墨边境拥堵

一名美国联邦众议员11日说，美国海关与边境保护局将增派100名边检人员前往美国与墨西哥边境口岸，加速通关、以缓解拥堵。
美国民主党籍联邦众议员韦罗妮卡·埃斯科巴尔说，她从海关与边境保护局副局长罗伯特·佩雷斯处获悉这一举措。海关与边境保护局暂未回应这一说法。
路透社报道，这100人将从美加边境抽调，最快15日部署至得克萨斯州埃尔帕索边境口岸。得州另一口岸里奥格兰德瓦利也可能增派人手。
受美国总统唐纳德·特朗普威胁关闭美墨边界以及联邦政府抽调数百名边检人员应对移民潮影响，美墨跨境交通近期拥堵严重。通关时间延长重挫物流行业。
墨西哥一家货运协会的主管曼努埃尔·索特洛说，从埃尔帕索进入墨西哥华雷斯的运输业务一天损失80万美元。边境企业协会“华雷斯指数”数据显示，华雷斯28家出口企业过去一周损失合计1500万美元。
多名货运司机说，先前一天能从埃尔帕索通关4次，现在只能完成1次。汽车制造商等制造业工厂为确保生产进度，只得改用昂贵的空运。普通车辆先前需1个半小时便能通关，现在需等上4小时。（海洋）【新华社微特稿】
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