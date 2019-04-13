原标题：IMF总裁拉加德：欢迎英国再度延迟退出欧洲联盟

国际货币基金组织(IMF)总裁和英国中央银行行长11日欢迎英国再度延迟退出欧洲联盟，认为英国即刻无协议“脱欧”的“糟糕后果”得以避免，但不确定性犹存。

英国首相特雷莎·梅同一天暗示，保守党或许能与最大反对党工党就关税同盟事宜达成妥协。

【“窗口期”】

IMF与世界银行春季会议正在美国首都华盛顿召开。IMF总裁克里斯蒂娜·拉加德11日告诉媒体记者，英国延期“脱欧”避免了无协议“脱欧”对业已趋缓的全球经济增长构成进一步压力，但延期无助于缓解“脱欧”最终结果的不确定性。

“至少英国没有在4月12日不带协议离开。这让英国有关各方有时间继续讨论，可能让经济实体、特别是实业家和工人有时间作更好准备，以确保他们的未来，”拉加德说，“无协议‘脱欧’可能是糟糕后果。”

当天凌晨，欧盟与英国同意延期“脱欧”最多6个月、至今年10月31日。这是双方三周内第二次就延期“脱欧”达成一致。

英国央行英格兰银行行长马克·卡尼11日欢迎无协议“脱欧”的风险得以降低，认为现在有了达成共识的“窗口期”。他在春季会议期间一场贸易政策论坛上说，英国国内正作跨党派磋商、试图达成共识，“可能需要一段时间”。

卡尼同时警告，“脱欧”蕴含“极端不确定性”，导致英国经济亟需的投资自2016年全体公民投票以来陷入停滞。投资匮乏可能损害生产力，后续留下不少经济问题。

【“软脱欧”】

另据彭博社报道，特雷莎·梅11日向英国议会下院发表讲话，暗示正寻求就“脱欧”以后与欧盟构建关税同盟达成共识。这一举措可能让英国走上“软脱欧”轨道。

特雷莎·梅说，围绕关税同盟的共识实际多于现有披露内容，“我们想要保留关税同盟的益处，不征关税、不设原产地检查规则和限额，同时能够运用独立自主的贸易政策”。工党“想在贸易政策方面有发言权”。

英欧去年11月达成的“脱欧”协议三度遭议会下院否决，保守党内部强硬“疑欧”派和政治盟友北爱尔兰民主统一党均拒绝支持协议。特雷莎·梅为谋求协议获批只得选择与工党磋商。

工党一直主张英国以较软方式“脱欧”，继续与欧盟维持紧密经济联系，先前遭保守党多次反对。路透社报道，两党领导人希望继续磋商。

特雷莎·梅和工党领导人杰里米·科尔宾11日在两党重新启动磋商后简短会晤。工党在一份声明中说：“双方同意继续磋商，努力为找到妥协方案取得实质性进展。”首相办公室说，政府官员们可能错过复活节假期，12日起继续与工党代表磋商。

特雷莎·梅与科尔宾会晤前说，两党“会谈气氛非常积极、有建设性”，团结英国的第一步是“团结议会、达成协议，以便实现‘脱欧’”。（海洋）（新华社专特稿）

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