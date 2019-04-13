原标题：奥巴马执政时期幕僚卷入“通俄”调查“案中案”

美国前任总统贝拉克·奥巴马执政时期的一名幕僚11日遭起诉，涉嫌就“通俄”调查牵出的“案中案”作虚假陈述并隐瞒事实。

哥伦比亚特区联邦检察官指控前白宫首席法律顾问格雷格·克雷格向司法部刻意隐瞒他为乌克兰政府效力的“重要事实”。

克雷格在一段视频声明中认定起诉“没有先例、不正当”，自信法官和陪审团势必同意他的看法。“我没有参与误导政府、隐瞒重要事实的犯罪图谋。”

路透社报道，克雷格现年74岁，可能因虚假陈述、违反美国《外国代理人登记法》面临最长10年监禁。这项游说法律1938年颁布，要求美国公民为外国政府或政治实体作游说必须向司法部报备，故意瞒报可判重罪。

作为首都华盛顿知名律师，克雷格曾是世达律师事务所高级合伙人之一。他和这家设在纽约的律所2012年受雇于乌克兰政府，为后者指控时任乌克兰总统维克多·亚努科维奇的政敌、前总理尤利娅·季莫申科撰写一份报告，帮助乌方向欧洲人权法院证明在司法审理前羁押季莫申科合法。

亚努科维奇是特朗普前竞选团队经理保罗·马纳福特提供游说服务的“老客户”。调查人员“盯上”克雷格，缘于针对马纳福特的调查。

美国联邦特别检察官罗伯特·米勒调查2017年5月发起“通俄”调查，针对特朗普竞选团队在2016年总统选举期间是否与俄罗斯方面“串通”以及这名共和党籍总统后续是否妨碍司法调查。

马纳福特3月由两家联邦法院累计判处超过7年监禁，罪名包括为亚努科维奇及其领导的地区党游说，获得巨额收入，却没有向美国政府报备“代理人”身份。

世达律师事务所3个月前与司法部达成和解，承认没有依照《外国代理人登记法》作登记，向乌克兰政府提供服务并收到460万美元“酬劳”。这场民事和解把大部分责任归咎于克雷格。

克雷格定于12日出庭，是第一个因“通俄”调查吃官司的民主党人。（陈丹）（新华社专特稿）

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