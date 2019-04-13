原标题：日本航空自卫队坠毁F-35战机被曝曾两次发生故障

日本航空自卫队坠毁的F-35A型战机被曝先前两次发生空中故障并紧急降落。

日本共同社11日报道，防卫副大臣原田宪治告诉国会众议院总务委员会，这架F-35A战机2017年和2018年分别发生一次空中故障并紧急着陆；两次事件中，战机更换部件后正常飞行。

就战机坠毁与两次故障是否有关联，原田拒绝发表看法。

当地时间9日19时过后，4架F-35A战机在日本青森县三泽市东北大约135公里的太平洋空域作空战“格斗”训练，失事战机为编队长机。训练期间，这架战机的飞行员突然在无线电通话中喊“训练中止”，随即失去联络，战机在雷达屏幕上消失。

9日深夜，搜救人员发现机体部分残骸，飞行员失踪。

失事战机飞行员没有报告战机故障，没有迹象显示他弹射跳伞。日本媒体报道，这种情况显示，飞行员可能来不及弹射逃生。

征得失事战机飞行员家属同意，航空自卫队11日公布，他的姓名是细见彰里，41岁，飞行时间总计大约3200小时，其中驾驶F-35A的时间大约60小时。

日本自卫队打算采购147架F-35系列战机，包括105架常规起降的F-35A战机和42架短距离起飞、垂直降落的F-35B战机。

失事战机由日本三菱重工业公司组装，是全球已知坠毁的首架F-35A战机。

日本时事社报道，F-35预定成为日本主力战机，如果因这起坠机事件查明战机有缺陷，将打乱采购计划，影响日本防空体系，因而自卫队有强烈危机感。防卫副大臣原田11日说，采购计划现阶段不变。（惠晓霜）【新华社微特稿】

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