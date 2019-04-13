原标题：甩掉阿桑奇 分析称：厄瓜多尔向美国投桃报李？

“维基揭秘”创始人朱利安·阿桑奇11日由英国警察拖出厄瓜多尔驻英国大使馆，随即遭美国检方指控，面临引渡可能性。厄瓜多尔政府当天早些时候宣布终止对阿桑奇的外交庇护，取消他的厄瓜多尔国籍。

多名政治分析师说，最新动向表明，厄瓜多尔现政府急于摆脱前政府留下的外交包袱，寻求与美国改善关系。

【忍够了？】

阿桑奇2012年保释期间进入厄瓜多尔驻英使馆，寻求庇护。厄瓜多尔时任总统拉斐尔·科雷亚答应阿桑奇的请求，意味着厄瓜多尔与美国彻底闹僵。

厄美两国关系恶化，肇始于2007年科雷亚不准美国续租厄瓜多尔西部太平洋沿岸一座军事基地。科雷亚当时说，除非美方允许厄方在美国迈阿密同样设一座军事基地，否则厄方不会答应美方续租。

科雷亚多次指认美方窃听和监视他。“收留”阿桑奇前一年，科雷亚驱逐美国驻厄瓜多尔大使。两国关系随即恶化。

阿桑奇栖身厄瓜多尔使馆后，继续施展个人影响。他时而在住处会晤媒体和社会活动人士，经由网络呛声美国。他在使馆养的一只猫成了社交媒体“网红”。

2017年，科雷亚的副手莱宁·莫雷诺当选新总统。阿桑奇的日子越来越不好过，出现他与使馆人员关系紧张、可能被扫地出门的传言。使馆方面多次给阿桑奇“断网”，指认他泄露不利于厄政府的信息。

莫雷诺在公开场合把阿桑奇称作“遗留难题”和“尴尬存在”。阿桑奇遭英方逮捕后，莫雷诺在社交媒体“推特”指认阿桑奇“一再违反国际惯例和日常生活规定”，“厄瓜多尔的忍耐已到极限”。

厄瓜多尔外交部长何塞·巴伦西亚11日在议会列出9条逐客理由，小到阿桑奇的扰民作息，大到他对厄瓜多尔构成的“威胁”。

【甩包袱】

美国《华盛顿邮报》报道，科雷亚政府赶上了持续数年的石油开发红利，有底气与美国“叫板”。莫雷诺接手时，原油和其他出口商品价格下跌，经济陷入衰退，不得不寻求外部援助，同时向美国靠拢。

厄瓜多尔近期与国际货币基金组织签订协议，贷款42亿美元。美国副总统迈克·彭斯去年访问厄瓜多尔，感谢科雷亚为拉近两国关系所做努力。

美国托里诺资本公司首席分析师弗朗西斯科·罗德里格斯说，厄瓜多尔撤销对阿桑奇的外交庇护，似乎是“给美国的政治回报”。

厄瓜多尔政治分析师华金·埃尔南德斯说，厄瓜多尔人对阿桑奇的同情与日俱减，许多人把他视作“政治负担”：“把他养在使馆内成本太高，他不知感恩的态度令人讨厌。”莫雷诺和其他官员先前多次用“不知感恩”评价阿桑奇。埃尔南德斯一句话道出他们的想法：“阿桑奇只感激科雷亚，不感激厄瓜多尔。”

厄瓜多尔拉丁美洲社会科学院研究员亚历杭德罗·奥利瓦雷斯说，赶走阿桑奇“不太可能不受欢迎”。他说，在厄瓜多尔等拉美国家，领导人如果有亲美举动，容易受到“替美国干脏活”指责，但就阿桑奇一事，更多是厄瓜多尔国内派系之间争议。

支持阿桑奇的前总统科雷亚现在比利时居住，因涉嫌卷入2012年一起政治绑架案受到司法机关通缉。他11日批评莫雷诺“懦弱”，指认后者因为“维基揭秘”曝光海外资产而报复阿桑奇。

【获保证】

阿桑奇现年47岁，2006年创建“维基揭秘”网站。

这家网站2010年曝光大量关联阿富汗战争和伊拉克战争的美国政府秘密文件。2010年，阿桑奇因涉嫌强奸和性侵犯两名女性，受到瑞典检察机关调查。他当时身处英国，遭英国警方逮捕后否认所有罪名，拒绝前往瑞典接受调查，理由是可能被引渡至美国，甚至可能遭死刑判决。

英国最高法院2012年裁定，可以引渡阿桑奇至瑞典。阿桑奇同年6月在保释期间进入厄瓜多尔驻英使馆，2018年1月获得厄瓜多尔国籍。

阿桑奇是澳大利亚人。澳大利亚总理斯科特·莫里森11日说，澳方无意介入阿桑奇案件，因为“那是美国的事，与澳大利亚无关”。

美国弗吉尼亚州东区联邦检察官办公室11日发布声明，指控阿桑奇涉嫌破解一台美国政府涉密电脑的密码，如果定罪将面临最重5年监禁刑罚。

暂时不清楚英国是否会将阿桑奇引渡到美国。莫雷诺说，应他的要求，英国政府“书面确认”，不会把阿桑奇引渡至“他可能受到折磨或面临死刑的任何国家”。（王宏彬）（新华社专特稿）

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