苏丹过渡军事委员会主席辞职

新华社喀土穆4月12日电（记者马意翀）据苏丹官方电视台12日报道，苏丹过渡军事委员会主席穆罕默德·艾哈迈德·伊本·奥夫当天宣布辞职，由中将阿卜杜勒·法塔赫·布尔汉接任。
伊本·奥夫12日晚发表电视讲话说，他“为了国家利益”辞去过渡军事委员会主席职务，布尔汉将接替他担任这一职务。
伊本·奥夫说，应过渡军事委员会副主席卡迈勒·阿卜杜勒-马鲁夫·马希的请求，他同时宣布马希辞职。
苏丹国防部长伊本·奥夫11日宣布推翻总统巴希尔政权，并于当天宣誓就任过渡军事委员会主席。联合国及俄罗斯、美国、土耳其等国际组织和国家表示，希望苏丹各方保持冷静克制，通过对话与和平手段解决问题。
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