人民网>>国际

苏丹过渡军事委员会主席辞职

2019年04月13日08:44  来源：新华网
 
原标题：苏丹过渡军事委员会主席辞职

　　新华社喀土穆4月12日电（记者马意翀）据苏丹官方电视台12日报道，苏丹过渡军事委员会主席穆罕默德·艾哈迈德·伊本·奥夫当天宣布辞职，由中将阿卜杜勒·法塔赫·布尔汉接任。

　　伊本·奥夫12日晚发表电视讲话说，他“为了国家利益”辞去过渡军事委员会主席职务，布尔汉将接替他担任这一职务。

　　伊本·奥夫说，应过渡军事委员会副主席卡迈勒·阿卜杜勒-马鲁夫·马希的请求，他同时宣布马希辞职。

　　苏丹国防部长伊本·奥夫11日宣布推翻总统巴希尔政权，并于当天宣誓就任过渡军事委员会主席。联合国及俄罗斯、美国、土耳其等国际组织和国家表示，希望苏丹各方保持冷静克制，通过对话与和平手段解决问题。

(责编：刘洁妍、杨牧)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载
 

深度阅读

国际人士积极评价中国经济活力和发展预期 今年是新中国成立70周年，也是决胜全面建成小康社会关键之年。政府工作报告对2018年政府工作成果进行了提纲挈领的回顾总结，并对2019年工作计划进行了谋篇布局，不仅交出了一份亮眼的成绩单，也列出一份详尽的行动表。海外舆论高度关注今年中国两会，期待中国出台新政策、带来新机遇，释放更多积极信号，同时对2019年中国的经济活力和发展预期表达了乐观态度。专家表示，未来“中国怎么走，世界其他地方就会怎么走”【详细】

国际|国际观察|外媒关注

妙语连珠回应媒体关切 佳句频出亮出中国主张 3月8日上午，十三届全国人大二次会议新闻中心举行记者会，国务委员兼外交部长王毅就“中国外交政策和对外关系”回答中外记者提问。会上，王毅就中外记者提出的国际热点问题进行回应，全程妙语连珠、佳句不断，亮出了新时代中国特色大国外交的立场和主张。【详细】

国际|国际观察|外媒关注
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2019 by www.people.com.cn. all rights reserved