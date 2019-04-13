原标题：外国籍IS武装人员：这一极端组织“易进难出”

“伊斯兰国”一名投降成员11日告诉媒体记者，这一极端组织“易进难出”，不少想要脱离的外国籍成员遭到囚禁或杀害。

阿卜杜勒·阿哈德·鲁斯塔姆是塔吉克斯坦人，上月在叙利亚巴古兹村向“叙利亚民主军”缴械，11日在“叙利亚民主军”总部接受路透社记者采访。

鲁斯塔姆自述，他先前在俄罗斯首都莫斯科开出租车，出于“想亲眼看看‘伊斯兰国’”和“帮助叙利亚人民”的目的到叙利亚投奔“伊斯兰国”。按照他的说法，大多数外国应招者一旦来到叙利亚，会被带至伊拉克第二大城市摩苏尔市附近山区接受武装训练，如果拒绝将遭受惩罚，乃至处死。

鲁斯塔姆说，他不想效忠“伊斯兰国”，尝试逃离，3次遭囚禁。根据他的自述，他没有参加任何作战。

“叙利亚民主军”以库尔德武装“人民保护部队”为主，获得美国主导的打击“伊斯兰国”联军支持和援助，上月攻克巴古兹村，即“伊斯兰国”在叙利亚的最后地盘。

发起最后攻势以前，“叙利亚民主军”允许“伊斯兰国”成员投降。鲁斯塔姆说，这一极端组织试图阻止包括外国人在内的成员投降，将那些人锁在车内甚至杀死。

路透社报道，鲁斯塔姆的叙述时有断续，一些内容无法核实，一些内容与其他人员所述一致。

塔吉克斯坦政府先前说，将对脱离“伊斯兰国”并回国、且没有犯下罪行的本国公民予以特赦。（郑昊宁）【新华社微特稿】

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