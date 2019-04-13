“中东火药桶”是否又被点燃？

被称为“中东火药桶”的戈兰高地问题，最近又被一系列事件推上风口浪尖。

据“今日俄罗斯”网站4月10日报道，美国国务卿蓬佩奥在一场听证会上称，“以色列因受到攻击而收回戈兰高地，他们占领这片领土是为了继续保卫自己”。这不是美国第一次为以色列“拥有戈兰高地主权”代言。3月25日，美国总统特朗普签署公告，宣布美国正式承认以色列对戈兰高地的“主权”。

失道者寡助

一段时间来，针对美国在戈兰高地问题上的立场，国际社会反对声音不断。

4月10日，各国议会联盟第140届大会发表主席声明称，美国此举违反联合国安理会有关决议，将使中东地区实现公正、持久的和平更加困难。

路透社报道，特朗普在近日一场会议上表示，在正式决定承认戈兰高地“主权”归属以色列前，他曾请美国驻以大使弗里德曼等人为他上了一堂“速成的中东历史课”。

显然，这堂“历史课”并没有教出一个令各方满意的“学生”。在随后的联合国安理会紧急会议上，除美国外的14个安理会成员国均持反对意见。最终，安理会宣布美国的决定“无效且无法律效力”。

“无效且无法律效力”，这也是1981年联合国第497号决议对以色列“兼并”戈兰高地的认定。

阿拉伯国家联盟首脑会议日前发表声明，坚决反对美国有关耶路撒冷和戈兰高地问题的立场。德国、比利时、英国、法国、波兰5国也在联合声明中强调，不承认以色列对自1967年以来侵占的、包括戈兰高地在内的领土拥有主权。

借“偏袒”壮胆

戈兰高地风波未平，约旦河西岸再起波澜。据以色列《耶路撒冷邮报》消息，以色列总理内塔尼亚胡4月6日表示，若取得连任，将“扩大约旦河西岸主权”。此举意在为选举造势，赢得选民支持。

以色列《国土报》注意到，这是内塔尼亚胡自2009年上任以来第一次在谈到约旦河西岸地区时使用“主权”一词。

根据《日内瓦公约》，国际社会普遍不承认并禁止占领方在战时占领的领土上定居。一直以来，以色列在中东战争期间占领的东耶路撒冷、加沙地带、约旦河西岸以及戈兰高地建立定居点。

中国现代国际关系研究院中东所所长牛新春向本报记者分析：“此前美国历届政府都试图在阿以之间维持适度平衡，希望改善与阿拉伯国家的关系。特朗普上台执政后，美国政府逐渐抛弃‘阿以平衡’‘土地换和平’等原则。”

路透社认为，内塔尼亚胡所言呼应了美国近期明显“偏袒”以色列的政策取向。有确认“耶路撒冷为以色列首都”和认定“戈兰高地主权归属”为先例，以色列领导人或将借此“壮胆”，在约旦河西岸事宜上更进一步。

和平受重创

牛新春分析指出，美国的承认不会产生直接、现实的影响，国际社会不会承认以色列对戈兰高地等领土的“主权”。但长远来看，美国此举是对国际规范的侵蚀，会损害其在阿拉伯世界的信誉，其正在推动的所谓巴以和平“世纪协议”将受打击。

自2014年巴以和谈中断后，巴以和平进程一直处于停滞状态。此前有消息称，美国计划在以色列选举后推出中东和平新方案，即所谓的“世纪协议”。路透社认为，美国目前的态度可能会加大落实新方案的难度。

俄罗斯《独立报》称，俄外长拉夫罗夫近日访问约旦，在之后的记者会上表示，目前中东局势和巴勒斯坦地区的情况“令人不安”。俄方正高度关注美国政府即将出台的中东问题“世纪协议”可能产生的负面影响。

牛新春认为，当前，以色列内塔尼亚胡政府日趋右翼化，以色列国内政治势力对“土地换和平”的支持度下降，中东和平进程的重新启动缺乏最基本的条件，目前还看不到希望。

“今日俄罗斯”电视台援引分析称，美国和以色列的一系列政策让本已脆弱的巴以和平进程再遭重创。

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