拉脱维亚礼俗（礼仪漫谈）

节日里的拉脱维亚青年。

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居 住

拉脱维亚位于波罗的海东岸。乡下人习惯分散居住，没有特别大的村庄，各家各户距离较远，来往较少。传统的农舍称“纳姆斯”，进门正中间是厨房，左右两边是卧室和贮藏室。现在农村住房多为砖瓦建造，设备良好，宅旁有花草、菜园和果树。

首都里加老城历史悠久，屋顶多用红瓦，饰有闪光的风信鸡（一种用金属片制作的公鸡模型）。据说，自13世纪末叶起，风信鸡被当地居民当作避邪之物，现在不仅有辨别风向的作用，也是这座城市的显著标志。

姓 名

拉脱维亚人注重“命名日”，在这个日子里，当事人常常会收到问候、鲜花和礼物。多数拉脱维亚人的姓氏源自祖上留下的传统，少数人的姓氏源自俄罗斯等其他民族。至于名字，多数人采用具有宗教色彩的“教名”，也有一些人用自然事物取名，如星星、雪、鸟类等。

交 往

拉脱维亚人性格内向、含蓄，走在大街上，大多数人寡言少语，很少能听到叽里呱啦说话的人，彼此还保持着距离。他们关心自己的家人、家务、生意，对别人的事不太关心，对人显得比较冷淡，难以接近。然而，一旦同他们交上朋友，彼此的友谊还是很稳固的。

他们对外交往很重信誉，守时守约。与人相见，称谓先生、女士、夫人、小姐，同时热情问候、握手。若对某人特别尊敬，有时会赠送用柞树叶子、枝条制作的头冠。

服 饰

拉脱维亚城乡居民在交际场合普遍以西式服装为主，而平时多穿休闲装、牛仔以及各种时尚装束。

拉脱维亚民族服装很有特色，男子一般是白衬衫、长裤、长大褂，扎腰带、戴呢制礼帽，脚蹬长筒皮靴。女子则是白底绣花短袖衬衫、宽大方格或条纹裙子，外披色彩鲜艳的大披巾，腰系绣花围裙。已婚妇女戴亚麻布帽子，姑娘则戴上穿珠刺绣的花箍。女子的饰物有银手镯、胸针等。民族服装平日不常见，只在过节或文艺演出时才能见到。

饮 食

拉脱维亚人以面食为主，常见美食有夹腊肉和洋葱的馅饼、黑面包布丁等。肉类多是猪肉、鸡肉以及鱼、蛋、奶制品。烹调喜油大，少用调料，通常只是盐、葛缕子、蒜和白芥等。菜里的甜味剂，采用野生蜂蜜。

他们制作的熏鱼相当出名，广泛出口。常见的菜品有各种做法的马铃薯、豌豆、肉冻制品，古老配方汤类有奶油大麦汤、牛奶鱼汤、酸奶汤等。他们制作果酱、腌制蔬菜和咸肉的方法独特，是民间非常流行的食品。

至于饮品，以啤酒最常见，尤以黑啤最受欢迎。当地人喜欢饮酒，名酒有里加“黑药酒”，其烈度超过伏特加，配方古老，味苦带甜，驱寒功效明显，通常在冬天喝，常被用来调制各种鸡尾酒。

婚 恋

拉脱维亚是世界上女性比例最高的国家，不过性格内向的拉脱维亚女孩子，依然羞于对男性直接表达爱意，通常用赠送鸡蛋的方式，委婉地向对方示爱。如果女孩收到小伙子求爱的玫瑰花，她会以优雅的方式来表达自己的态度：若送2个鸡蛋，表示不同意与其来往；送3个鸡蛋，说明她还在犹豫、未下定决心；送4个鸡蛋，表示虽不太喜欢，但愿意与他一起生活，因为他富有；而送5个鸡蛋，则表明女孩真心喜爱追求者。

过 节

复活节到来时，天不亮，人们便会赶到温泉或流向东方的溪水前洗脸，以期望获得健康和美貌。节日期间，最重要的活动是荡秋千、互赠彩色鸡蛋。男人们喜欢进行碰撞鸡蛋比赛，持有蛋壳最结实的人，意味着寿命最长。

过仲夏节时，拉脱维亚人有整夜不眠、不闭眼的习惯。人们携家带口涌向郊外，燃起篝火，一起唱歌、跳舞，吃烧烤、喝酒，整夜狂欢。届时，女人戴上用鲜花编制的花冠，而男人则戴上用橡树叶和树枝编成的头冠。节日期间，住房、牛栏、水井、磨房等生活场所，都用仲夏草木来装饰，一派生机盎然的景象。

（作者为外交部礼宾司原参赞）

(责编：刘洁妍、杨牧)