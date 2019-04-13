外交部：奉劝澳个别媒体恪守职业道德

新华社北京4月12日电 （记者侯晓晨）针对部分澳大利亚媒体指责中方打压新西兰坎特伯雷大学教授布雷迪，外交部发言人陆慷12日表示，个别澳大利亚媒体对中国的攻击抹黑完全是捕风捉影、无中生有，奉劝其恪守职业道德。

在当日的例行记者会上，有记者问：近日，部分澳大利亚媒体指责中方打压布雷迪，并声称中方安全部门涉嫌参与布雷迪遭窃案。4月9日，新西兰总理阿德恩在接受采访时表示澳媒体有关说法“完全错误”，其本人没有收到任何中国国家安全机关涉嫌参与有关案件的报告。中方对此有何评论？

陆慷表示，中方注意到有关报道，也注意到阿德恩总理的有关评论。“这充分证明了个别澳大利亚媒体对中国的攻击抹黑完全是捕风捉影、无中生有，根本站不住脚。任何不带偏见的人都不难对此作出负责任的判断。”他说。

“我们再次奉劝澳大利亚个别媒体恪守职业道德，停止发表不负责任的言论，多做有利于促进国家间互信和友好的事。”陆慷说。

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