加强国际合作 携手推动绿色投资（一带一路建设进行时）

2018年11月，中国金融学会绿色金融专业委员会与英国伦敦金融城牵头，联合国内外多家机构，共同发起《“一带一路”绿色投资原则》。这一原则得到多家国内外主要金融机构支持，截至今年3月中旬，已有来自英国、法国、新加坡、巴基斯坦等国家和地区的近20家商业银行、证券交易所、行业协会等机构签署了该原则，多家多边开发银行、咨询公司、会计师事务所等机构明确表示支持。

据介绍，该原则将低碳和可持续发展议题纳入“一带一路”倡议，强化环境与社会风险管理，推动“一带一路”投资的绿色化。具体来说，从战略、运营和创新3个层面提出了7条原则性倡议，包括公司治理、战略制定、项目管理、对外沟通以及绿色金融工具运用等，供参与“一带一路”建设和投资的全球金融机构和企业在自愿的基础上采纳和实施。

“绿色、低碳、可持续发展是‘一带一路’倡议的内在要求，推动‘一带一路’投资绿色化是实现这一目标的重要方式。”绿金委相关负责人说，据全球基础设施中心估计，到2040年全球基础设施投资需求将达到94万亿美元，其中大部分来源于发展中国家，尤其是“一带一路”沿线国家。基础设施和建筑物在建设和运营过程中将排放大量温室气体，在此过程中倘若能更多考虑绿色和可持续因素，将有效缓解全球面临的气候变化压力。另一方面，不少“一带一路”沿线国家和地区的经济增长方式还比较粗放，面临着严重的空气和水污染问题，可持续发展方面面临严峻挑战。

“要扭转这种趋势，不仅要依靠强有力的环境治理措施，还必须采用绿色金融手段，从投融资前端改变资源配置的激励机制，‘绿化’投资决策和运行机制，让更多的资金流向绿色产业，严格控制污染性和高碳投资。”这位负责人说。

具体来说，在投融资决策时，要充分考虑相关项目对当地生态、环境和气候的影响，采取有效应对措施，减少环境污染，控制温室气体排放，保护生物多样性；充分运用绿色信贷、绿色债券、绿色保险等各类绿色金融工具和环境风险分析方法，推动绿色发展，防范环境与气候因素对金融机构自身带来的风险，提高经环境风险调整后的投资回报率；以开放的姿态，充分发挥国际金融中心的作用，推动更多国际资本以绿色和可持续的方式参与“一带一路”建设。

据介绍，原则的发起单位将组建秘书处，为签署方提供服务，包括构建“一带一路”绿色项目库、开发投资项目碳排放计算器、提供知识共享平台等。

绿金委主任马骏说：“欢迎更多参与‘一带一路’建设的金融机构和企业支持并签署该原则。秘书处将搭建‘一带一路’绿色投资者网络，促进各方加强交流，提高成员机构的风险管理水平，为成员机构提供绿色投资的合作机会。”

《 人民日报 》（ 2019年04月13日 06 版）

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