人民网联合国4月12日电 （记者李晓宏）安理会12日举办“联合国维和行动中的女性”公开辩论会，中国常驻联合国代表马朝旭发言中表示，中国是维和行动的重要支持者和参与者，是主要出兵国和出资国，中国女性在联合国维和事业中从未缺席。他呼吁国际社会为女性更多参与维和行动创造条件，增强联合国维和行动的有效性。

马朝旭说，联合国维和行动部署71年来，为维护国际和平与安全发挥了重要作用。在联合国维和行动中，一直活跃着女性维和人员的身影。她们奋斗在各个任务区，巡逻站岗，救治病患，为当地民众特别是妇女儿童带去和平的希望。他向所有参加联合国维和行动的女性表示崇高的敬意。

他强调，中国女性在联合国维和事业中从未缺席。

在刚果（金），中国维和二级医院有3名两度赴刚果（金）参加维和的中国女军人。她们是维和人员以及当地民众眼中的白衣天使，为身患急症的战友深夜手术，向当地妇女儿童实施人道主义救援，以精湛的医术、高度的责任感和国际主义精神赢得信任和赞誉。

在南苏丹，中国维和步兵营的10余名女兵们，既承担了营区防卫、长途巡逻、联合搜查等任务，还向当地民众讲解卫生防疫知识，同学校的孩子们互动，积极开展军民协调工作。当地一名失去双亲的小男孩James，至今仍记得帮助过他的中国维和女军人的名字，媛。

在海地，一位中国维和女警察在执行维和任务时不幸殉职，留下年仅4岁的孩子和年迈的父母。她在日记中表示：“于大千世界，我也许只是一根羽毛，但我也要以羽毛的方式，承载和平的心愿。”

马朝旭指出，30年来，近千名中国女性维和人员，就是怀着这样的心愿，义无反顾地奔赴各个任务区，践行和平使命。

“联合国维和行动的主要目标是促进冲突的政治解决，尽早实现任务区的和平与稳定。我们的各项工作都要服务和服从于这一主要目标。”他认为，增强联合国维和行动的有效性，需要安理会、秘书处、出兵国/出警国和当事国等各方共同努力，以《联合国宪章》及维和行动基本原则为指导，从政治解决、后勤保障、人员安全、伙伴关系等多方面入手，综合施策。中方为此提出两点建议。

要为女性更多参与维和行动创造条件。国际社会应加大宣传，增加对女性参与维和行动的支持。在维和人员的培训、部署和实地行动中，应为女性参与营造有利环境。要重视出兵国的国情和实际，逐步加大女性参与维和行动。可先行试点，积累好的经验，再加以推广。

扩大女性参与维和行动需要各方共同努力。发达国家应加大参与联合国维和行动，并以实际行动体现对女性参与的支持。秘书处应加大与出兵国的合作，制定有针对性的培训计划，帮助出兵国加强有关能力建设。中方支持古特雷斯秘书长提出的“为维和而行动”倡议。

马朝旭说，中国是维和行动的重要支持者和参与者，是主要出兵国和出资国。目前，中国维和人员派赴的8个任务区中，南苏丹、刚果（金）、马里等6个任务区有中国女性维和人员在执行任务。中国不仅自己努力扩大女性参与维和行动，也在尽己所能帮助其他国家。近年来，中国国防部同联合国妇女署合作，在北京共同举办面向女性维和军官的国际培训班，帮助提高女性对维和行动的参与。

他表示，中国将继续同国际社会一道，为世界和平事业作出自己的贡献。

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