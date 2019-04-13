为“劳动世界的未来”提供“中国方案”

人民网联合国4月12日电 （记者李晓宏）联大11日举行纪念国际劳工组织成立100周年高级别会议，中国常驻联合国代表马朝旭发言表示祝贺，并建议国际社会积极推进就业转型、不断扩大绿色就业、推动发展银发经济、推动实现体面劳动，以应对当前劳动力市场面临的挑战，实现劳动世界的美好未来。

马朝旭认为，以“劳动世界的未来”为主题，纪念国际劳工组织成立100周年具有重要意义。今天，经济全球化、新技术革命、气候变化、人口结构调整给劳动力市场带来巨大挑战，也带来新的机遇。中方提出四点建议，应对正在发生的重大变化，迎接劳动世界的未来。

一是充分把握技术进步给劳动世界带来的机遇。要积极推进就业转型，发展就业新形态，以创新就业拓展就业新空间。二是推进供给侧结构性改革，不断扩大绿色就业。要实施创新驱动战略，不断深化结构性改革，让改革和创新的红利转化为更多和更高质量的就业机会，推动实现体面劳动。三是推动发展银发经济，积极应对人口老龄化。要通过发展银发经济创造更多就业岗位，把老龄化带来的不利影响降到最低。四是完善劳动治理体系，推动实现体面劳动。中国支持国际劳工组织的治理倡议，支持探索标准监督机制改革，努力把体面劳动和社会正义的目标贯穿到国际劳工组织新的百年征程。

马朝旭介绍，近年来，中国的人力资源和杜会保障事业取得了显著成就，就业规模持续扩大，就业结构更加优化，失业率维持在较低水平，就业局势保持了基本稳定；社会保障制度改革持续推进，覆盖城乡居民的社会保障体系基本建立，社会保障待遇水平稳步提高；收入分配制度不断改善，劳动关系三方机制作用日益增强，劳动者权益得到有效维护，劳动关系保持和谐稳定。这不仅在中国有效地保障和改善了民生，而且在促进全球生产性就业、扩大基本社会保护、提高劳动收入占比，减少不平等和实现体面劳动方面，也提供了中国方案，做出了中国贡献。

他说，“一带一路”倡议为沿线国家创造大量就业机会。中国同沿线国家共同建设82个境外合作园区，为当地创造近30万个就业岗位。第二届“一带一路”国际合作高峰论坛将于4月下旬举行。相信本届论坛将推动“一带一路”合作进一步走深走实，为促进沿线国家就业做出新的贡献。

他祝愿国际劳工组织在新的百年里更好服务各国三方成员，共同将美好的劳动世界未来变为现实。

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