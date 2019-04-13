我驻福冈总领馆举办“日本企业与中国改革开放及‘一带一路’倡议”研讨会

我驻福冈总领馆举办的研讨会现场。

人民网东京4月12日电（记者刘军国）中国驻福冈总领馆4月11日举办“日本企业与中国改革开放及‘一带一路’倡议”研讨会。中国驻福冈总领事何振良、日本花王公司常务董事松田知春、九州经济联合会常务理事平井彰、日本通运公司执行董事桥本浩平、比亚迪日本公司社长刘学亮等出席并发表演讲。

何振良简要回顾总结了中国改革开放40年取得的巨大成就和“一带一路”倡议提出5年来取得的积极成果，表示今后中国坚持改革开放的决心不会动摇，对外开放的大门将越开越大，与世界各国共享发展机遇、实现互利共赢的诚意不会改变。去年11月中国在上海举办第一届中国国际进口博览会，今年全国人民代表大会审议通过《中华人民共和国外商投资法》，都是中国向全世界发出的坚持多边主义、反对单边主义，坚持自由贸易、反对保护主义的积极信号。

何振良指出，在中国改革开放40年历程中，中日两国在各领域开展了广泛务实合作，众多日本企业为中国的改革开放作出了重要贡献，并与中方实现了互利共赢。当前中日关系继续保持改善发展的良好势头，为双方进一步发展经贸合作关系提供了良好机遇和环境。去年两国总理实现互访，双方就开展第三方市场合作等签署了众多合作协议。中国现在已开启进一步改革开放的新进程，4月下旬中国将举办第二届“一带一路”国际合作高峰论坛，11月将举办第二届中国国际进口博览会，期待日方抓住机遇，积极参与，进一步拓展深化提升与中方的务实合作，在中国改革开放的新进程中实现新的互利共赢，为推动中日经贸合作迈向更高水平作出新的更大贡献。

松田知春介绍了花王公司出展第一届中国国际进口博览会情况和成果，表示花王早已决定继续出展第二届中国国际进口博览会，并将展示公司最先进技术成果和产品。

平井彰介绍了迄今九州经济联合会与中国各地的经贸交流合作情况，表示今后将重点推动发展九州地区与中国山东等地的经贸往来。

桥本浩平重点介绍了日通公司开通中欧班列日本通运专列的具体情况，表示中欧班列与海运相比有时间优势，与空运相比有成本优势，另外还有准点率高、货物温度、湿度易控制、价格稳定等优势，期待日本企业今后多加利用。

刘学亮主要介绍了比亚迪在日本的发展情况，表示今后将继续发挥比亚迪的优势，积极推进电动巴士在日本市场的投放。

此外，九州经济产业局、九州运输局、福冈县、福冈市等日方政府经济部门代表，九州经济联合会专务理事长尾成美、福冈贸易会会长土屋直知及福冈商工会议所等日方经济团体代表，三井物产、丸红、山九等日方企业代表，九州中资企业协会会长李智等中资企业代表共约100人参加。研讨会取得良好效果，与会人员在会后交流会上踊跃交流，探讨合作。

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