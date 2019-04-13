一带一路源于中国 但机会和成果属于世界

埃及前驻华大使阿莱姆 人民网记者景玥摄

说起中国，埃及前驻华大使马哈穆德·阿莱姆在接受记者专访时滔滔不绝，他告诉记者：“与中国的故事我能说上三天三夜，在担任驻华大使期间，只看到了中国的冰山一角，但已给我留下深刻印象。如果有机会，我希望能在中国再待一段时间，没有工作的纷扰，就这样纯粹地去观察、去交流、去享受、去思考、去学习。”

马哈穆德·阿莱姆在2005年至2009年期间担任埃及驻华大使，曾两次受邀参加中国两会，见证中国筹办北京奥运，也由此感受到中国在政治、经济、文化、生态等各方面的发展变迁。说起近距离参加两会的感受，阿莱姆感慨颇多，他说：“两会是中国政治生活的大事，是观察中国、读懂中国政治智慧的窗口。在两会上，代表委员齐聚一堂，提出问题、深入探讨、出谋划策，然后在会后解决问题，通过这样的方式，找到全社会的意愿和诉求，体现了中国有事大家商量的政治体制，这是协商民主的具体实践。”

“在两会上讨论的各类议题，如教育、经济、环保、反腐、医疗等等，均关乎国计民生，代表委员的每一次讨论也是直指问题的要害。可以看到，中国并不回避问题，而是保持了正视问题的清醒。”他认为，“这些问题的解决让大家看到中国未来的发展路径，也为世界解决此类问题提供了很有价值的借鉴。”

毋庸讳言，随着中国改革进入攻坚期和深水区，一些深层次的矛盾和问题凸显出来，在谈及中国面对困难的态度时，阿莱姆赞赏不已，他说：“在面对困难时，中国都是沉着冷静、迎难而上，正如中文的‘危机’二字所诠释的那样，危险中藏着机遇，中国就是以这样的辨证态度拥抱挑战，寻找机遇，深化改革。”他接着举例，在应对金融危机时，国际上也曾对中国的经济表现有着种种担忧，但事实胜于雄辩，中国用行动向世界交出满意答卷，去年，中国经济对世界经济增长的贡献率接近30%。

“同时，我也感受到中国的越来越开放。让我感触颇深的是在与中国官员和百姓交流的过程中，他们都抱以谦虚和开放的心态向我讨教各类问题，表示出愿意向我学习的强烈意愿，同时也愿意与我分享中国的发展经验。中国人的品质其实就是国家品质的体现。”阿莱姆表示，中国在发展过程中始终奉行互利共赢的开放战略，在实现自身发展的同时更多惠及其他国家和人民，“一带一路”倡议就是很好的证明，它打开了中国和世界共同成长的通道，推动发展中国家脱贫致富，提供新兴国家发展机遇，致力于开创普惠的全球化模式。中国用实际行动消解全球化的负面影响，以开放胸怀塑造全球化的新格局。

卸任回国后，阿莱姆一直关注中国的发展，做有关于中国的研究。如今作为埃及交通部部长顾问，他从事着国际合作的相关事宜，很多合作涉及“一带一路”重点工程，他认为，“一带一路”四个字浓缩了中国改革开放四十年的经验和源远流长的历史智慧，越来越多的国家被其吸引，埃及也不例外，在合作过程中，他们不仅着眼于产品，更重要的是学习中国智慧。“‘一带一路’倡议源于中国，但机会和成果属于世界，所以说它具有深远的世界意义和时代价值。”阿莱姆如是说。

为了更深入的了解中国，他努力学习中文并广泛阅读有关中国的文献资料。采访接近尾声，他指着身边的电子书告诉记者：“我的电子书里，收藏了大概200本书，其中有一半是关于中国的。很遗憾，在任驻华大使期间，因为工作繁忙，没有抽出时间系统学习中文，但现在我补上了这一课，找了老师坚持每周都上中文课，因为我发现在汉字中能读懂中国，如刚才提到的有关于‘危机’的解释，就藏着辩证法。”

他补充道：“不仅是中文，同时在中国人的待人接物中也能读懂中国，如共享精神，我就在中国人的吃饭方式中找到了答案，中国人一般是大家坐在一起共享美食，这就像极了中国愿与世界共享发展成果的行动理念，这种精神是其骨子里的，并非刻意为之。”阿莱姆在采访中不止一次地向记者表示了想再回中国长住的愿望，他笑着说：“我的内心仿佛受到中国的召唤，让我有着如此强烈的渴望，想要去感知中国的方方面面。”

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