巴基斯坦西南部俾路支省发生爆炸已致20死、48伤

人民网伊斯兰堡4月12日电（记者 丁雪真）巴基斯坦西南部俾路支省首府奎达一处菜市场12日上午发生一起爆炸袭击，已造成至少20人死亡、48人受伤。

据当地媒体报道，袭击发生在菜市场内什叶派哈扎拉人的一个聚居区内，一枚藏在马铃薯中的简易爆炸装置被引爆。爆炸发生后，警方迅速抵达并封锁了现场，伤员被紧急送往当地医院救治。目前尚无组织或个人宣称对本次袭击事件负责，警方表示进一步调查还在进行当中。

事件发生后，巴基斯坦总统阿里夫·阿尔维和总理伊姆兰·汗均对此次袭击表示强烈谴责。阿尔维表示，此类袭击只会增强巴基斯坦人民彻底消除恐怖主义威胁的决心。伊姆兰·汗下令有关部门立即展开调查，并采取必要措施确保当地民众安全。

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