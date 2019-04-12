新华社华盛顿4月11日电（国际观察）美韩领导人会晤释放积极信号

新华社记者

美国总统特朗普11日在白宫会见到访的韩国总统文在寅，双方表示将继续推动美朝通过对话方式解决朝鲜半岛核问题。特朗普还表示可以考虑第三次美朝领导人会晤。

分析人士指出，此次美韩领导人会晤就继续推进和平解决半岛核问题释放了积极信号，但并未就消除美朝在一些关键问题上的分歧取得进展。各方仍需继续相向而行，增进互信，坚持通过对话化解分歧。

保持对话势头

白宫在特朗普和文在寅会晤后发布声明说，双方讨论了如何在美朝领导人河内会晤后继续推进朝核问题解决，以达到半岛无核化和持久和平的目标。

特朗普在会晤前出席联合记者会时称，不论是再次与朝鲜最高领导人金正恩会面还是举行美朝韩领导人三方会晤，都有可能发生，但这需要一步步来，不可能一蹴而就。

韩国总统府青瓦台国家安保室室长郑义溶在会晤后的记者会上说，这次韩美领导人会晤消除了美朝领导人河内会晤后的种种不确定性，成为重拾美朝对话势头的契机。韩方确认了美方致力于通过对话和外交手段实现半岛无核化和持久和平的意愿。此外，韩国政府通过缓解半岛军事紧张、改善韩朝关系来保持无核化对话的动力，韩美双方对此存在共识。

美国智库战略与国际研究中心韩国问题专家车维德表示，2月底的美朝领导人河内会晤无果而终，文在寅此次访美是为了挽救美朝谈判。

韩国外国语大学国际学院院长黄载皓说，美朝领导人河内会晤后，韩方首先通过文在寅访美充分把握美国的具体意图和立场，下一步将有必要通过派遣特使访朝或举行韩朝领导人会晤等方式向朝鲜方面传达美方的信息，为朝美领导人第三次会晤铺路，延续朝美对话势头。

分歧依然存在

分析人士认为，尽管特朗普对美朝继续对话表达了积极态度，但他有关对朝制裁问题的表态显示，美朝之间分歧依然不小。

特朗普在11日的联合记者会上表示，尽管美国当下不会考虑继续追加制裁，但也不考虑放松对朝制裁，

专家指出，朝方要求美国解除部分制裁，表示自身也会采取相应的无核化举措，但美方则希望维持制裁直到朝鲜完全弃核为止。

不过对于美国的立场，韩方并不完全赞同。韩国外交部半岛和平交涉本部长李度勋日前表示，制裁是用来阻止朝鲜作出错误决定的方式，但制裁本身不能解决问题。

韩国首尔大学国际关系学教授郑在浩指出，美国希望继续用制裁来迫使朝鲜采取无核化措施，而韩国则认为减轻一定的对朝制裁能将朝鲜拉回到谈判桌前。

关于无核化谈判的前景，黄载皓认为，突破目前僵局的关键在于说服美国国内强硬派调整政策和立场，让美朝找到平衡点，互作退让、达成妥协。（参与记者：刘品然、陆睿、刘晨、朱东阳、耿学鹏）

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