日本外相河野太郎将访华 外交部回应期待

据外交部网站消息，外交部发言人陆慷主持12日例行记者会。记者会实录如下：

应国务委员兼外交部长王毅邀请，日本外相河野太郎将于4月13日至15日对中国进行正式访问。其间，王毅国务委员兼外长将同河野外相共同主持第五次中日经济高层对话，两国经济等部门负责人参加。双方还将共同出席中日青少年交流促进年开幕式。

问：马来西亚总理府刚刚发表新闻稿，表示经马中两国政府部门及企业共同努力，双方企业已签署补充协议，为恢复马东海岸铁路项目铺平道路。中方对此有何评论？

答：中马互为传统友好邻邦和重要合作伙伴，双方都高度重视两国间的友谊与合作，两国政府部门和企业一直就有关项目保持密切沟通。我们乐见双方通过友好协商达成解决方案，希望双方早日恢复项目建设，把好事办好，扩大互利共赢。

问：第一，近日，部分澳大利亚媒体指责中方打压新西兰坎特伯雷大学教授布雷迪，并声称中方安全部门涉嫌参与布雷迪遭窃案。4月9日，新西兰总理阿德恩在接受采访时表示澳媒体有关说法“完全错误”，其本人没有收到任何中国国家安全机关涉嫌参与有关案件的报告。中方对此有何评论？第二，我们最近注意到，联合国拉丁美洲和加勒比经济委员会执行秘书巴尔塞纳表示，中国提出的“一带一路”倡议是具有远见的国际合作倡议，请问在第二届“一带一路”国际合作高峰论坛即将举行之际，你怎么看待国际组织参与“一带一路”合作的前景？

答：我们注意到有关报道，也注意到阿德恩总理的有关评论。这充分证明了个别澳大利亚媒体对中国的攻击抹黑完全是捕风捉影、无中生有，根本站不住脚。任何不带偏见的人都不难对此作出负责任的判断。今天，我愿在此重申，我们再次奉劝澳大利亚个别媒体恪守职业道德，停止发表不负责任的言论，多做有利于促进国家间互信和友好的事。

关于第二个问题，应该说国际上现在认同和支持“一带一路”合作的观点正在越来越成为主流。

据我目前掌握，已经有125个国家和29个国际组织同中方签署了“一带一路”合作文件。“一带一路”倡议同联合国2030年可持续发展议程有效对接，形成了促进全球共同发展的政策合力。

联合国秘书长古特雷斯已经多次、包括去年9月他来华时也表示，联合国认同并支持“一带一路”倡议，“一带一路”对联合国削减全球贫困人口的目标有重要意义。联合国难民事务高级专员格兰迪也表示，“一带一路”对联合国来说是一个积极的倡议，希望中国能激励更多国家一同走向繁荣稳定的道路。联合国儿童基金会执行主任、世界粮食计划署执行主任等这些联合国系统和国际组织的负责人，都对“一带一路”表示赞赏。

我们愿意与有关各方在“一带一路”框架下携手合作，促进地区互联互通，促进世界经济增长，应对全球性挑战，实现共同繁荣。

问：美国总统特朗普会见韩国总统文在寅时表示，愿意与朝鲜最高领导人金正恩举行第三次会晤，对阶段性无核化方案持开放态度，并称不会增加制裁，但制裁会继续。中方对此有何评论？第二，朝鲜最高领导人金正恩再次就任朝鲜国务委员会委员长，还有部分领导层有所调整。中方对此有何评论？

答：中方注意到文在寅总统访美期间，与特朗普总统就朝鲜半岛局势交换了意见。延续朝鲜半岛对话缓和势头，推动和谈进程不断取得进展，符合有关各方共同利益和国际社会普遍期待。我们多次说过，也愿再次重申，中方希望并支持有关各方坚持对话解决问题的正确方向，加强接触，按照“一揽子、分阶段、同步走”思路，相向而行，尊重和照顾彼此合理关切，努力缩小分歧，扩大共识，共同推动半岛无核化和半岛问题政治解决进程。美方表示愿意继续保持对话，不希望增加制裁，我们认为这都是积极信息，希望看到半岛对话势头能够保持并深入推进下去。

关于第二个问题，相信你也注意到，习近平主席已经致电祝贺金正恩同志再次就任朝鲜国务委员会委员长。

问：关于马来西亚东海岸铁路项目，你能否介绍中方以何为交换与马方达成了该协议？

答：我想我讲得非常清楚，中马两国政府和企业本着相互尊重和平等协商的精神，达成了有关共识和协议，这对双方都有利。关于具体细节，这是企业之间的合作，你可以向有关方面了解。至于你说为了达成协议，中方是不是拿其他东西做了交换，根本不存在这样的问题。

问：苏丹发生军事政变。苏国防部表示，总统巴希尔被逮捕，中方如何看待当前苏丹局势？

答：中方密切关注苏丹局势发展。大家都知道，我们一贯奉行不干涉内政的原则，相信苏方有能力处理好自己的内部事务，维护国家的和平稳定。

中苏关系传统友好，两国人民友谊深厚。无论苏丹局势如何变化，我们都将继续致力于维护和发展中苏友好合作关系。

问：美国“胡蜂号”军舰正与菲律宾在南海海域举行军演。外交部对此有何回应？

答：我已经回答过这个问题了，可能你那天不在。南海本无事。本地区有关直接当事国一直在通过友好协商解决或者管控彼此分歧，本地区国家正共同努力维护本地区的和平稳定。南海本来风平浪静，希望域外势力不要兴风作浪。

问：中方是否承认苏丹军事委员会，打算在维护苏丹社会稳定方面发挥什么作用？中国在苏丹有着重要投资，是否担心自身在苏利益受损？

答：我刚才已经说过，相信你们也很清楚，中国的政策非常明确，我们一向不干涉别国内政。

关于当前苏丹局势，我刚才也说过，我们相信苏方有能力处理好自己的内部事务，维护好国家的和平与稳定。至于你提到中国在苏丹有投资以及其他利益，多年来，中苏关系发展很好，事实上我们同苏丹开展了一些互利合作，这对双方人民都是有利的。中苏两国人民友谊非常深厚。不管苏丹的局势会如何变化，我们始终致力于继续推进和发展好中苏友好合作关系。

问：几年前，中方称巴希尔为老朋友，那么现在是否担心这位老朋友遭军方罢黜？是否计划向其提供物质支持？目前，很多苏丹人走上街头抗议宵禁，情况可能十分危险，中方对此持何立场？

答：关于第一个问题，我们说过，中苏两国传统友好。在几十年的友好关系历史进程中，我们同苏丹政府、各阶层和人民都保持着友好往来。

关于第二个问题，我愿再次重申，我们相信苏方有能力处理好自己的内部事务。

问：中国对日本外相河野太郎访华有何期待？

答：中日互为重要近邻。当前，两国关系保持改善发展势头。中方重视河野外相此访，届时王毅国务委员兼外长将同他举行会谈，就中日关系及共同关心的国际地区问题交换意见。王毅国务委员兼外长还将同河野外相共同主持第五次中日经济高层对话，两国共十多位政府部门负责人将齐聚一堂，围绕中日宏观经济政策、双边经贸关系、第三方市场合作和创新合作等广泛议题深入地探讨，共同拓展两国合作机遇。

中方愿与日方一道，落实好两国领导人就改善发展中日关系达成的一系列重要共识，共同规划下阶段各层级交往和各领域务实合作，妥善处理有关问题，共同推动中日关系健康稳定向前发展。

问：中方对阿桑奇被捕有何评论？

答：中方注意到有关报道，希望各方通过友好协商，妥善处理这一问题。

问：世界银行新任行长周四呼吁对中国贷款保持警惕，指出尤其是非洲各国存在债务累积问题，要求提高中非合作透明度。你对此有何回应？

答：中国同其他国家在“一带一路”框架下的互利合作，包括你提到的中国同非洲国家之间的合作，都是本着公开、透明、开放原则，在相互尊重、平等互利基础上，通过友好协商开展的。

至于有关方面提到的是不是会造成合作方的债务问题，实际上我们已经多次回答过。有关方面到底能不能拿出实实在在的证据，证明哪一个国家的债务危机是由于跟中方合作造成的？到现在我们都没有收到过这样的证据。相反，在这个讲台，我们曾经多次提供过实实在在的数据，回应有关方面质疑，表明有关国家的债务负担完全不是因为同中方合作造成的，某些其他国家给非洲国家造成的债务，在这些非洲国家债务构成中占比更高。

问：关于阿桑奇被捕，你刚才提到中方希望有关各方能够妥善解决问题，中国认为将阿桑奇引渡到美国是妥善解决该问题的方式吗？

答：这个问题需要由有关各方通过友好协商去解决。

问：关于马来西亚铁路项目协议最终签署是否表明，中方开始在重新评估之后，对与有关国家签署的“一带一路”协议进行调整？

答：我看不出来你所说的调整指什么。中方本着共商共建共享原则同有关各国开展“一带一路”合作，在相互尊重、平等协商基础上达成彼此都觉得合适的安排，并不一定有固定的模式，跟马来西亚也是如此。大家关注前一段时间中马之间是不是有一些分歧，我想说，现在证明双方能够通过友好协商解决分歧。

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外交部和天津市人民政府将于4月16日下午3:30在外交部南楼举行外交部天津全球推介活动，主题为“新时代的中国：活力天津 走向世界”。届时，中共中央政治局委员、中共天津市委书记李鸿忠出席并讲话，国务委员兼外交部长王毅将致辞，天津市市长张国清将推介，外国驻华使节代表将应邀发言并与来宾互动交流。

天津推介活动是外交部首次为中国直辖市举办的推介活动。大家知道，天津是中国近代工业发祥地之一，70年来，天津为中国经济社会发展作出了重要贡献。进入新时代的天津，秉持新发展理念，深入实施京津冀协同发展战略，主动融入共建“一带一路”，努力打造开放包容、生态宜居的国际化城市。本次推介活动将讲述天津兼容并蓄的历史文化，展示天津坚持以自主创新推动高质量发展的生动实践。欢迎记者朋友们积极参与并采访报道此次活动。

因举办外交部天津全球推介活动，外交部例行记者会将于4月16日（周二）暂停一次，4月17日（周三）恢复。休会期间，外交部发言人办公室照常接受记者的传真和电子邮件提问。

(责编：谭晓祺(实习生)、徐祥丽)