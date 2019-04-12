中国大熊猫热席卷哥本哈根

四月的哥本哈根乍暖还寒，天空中仍不时飘着零星的雪花。热情高涨的市民聚集在哥本哈根动物园外，焦急地等待着亲眼目睹从中国远道而来的一对大熊猫“星二”（雄性）和“毛二”（雌性）。11日上午，随着丹麦王储妃玛丽剪断红绸，哥本哈根动物园熊猫馆正式对公众开放。

动物园董事会主席约恩·霍尔维茨告诉记者：“我的心情难以形容！中国大熊猫的到来让我们都感到激动与荣幸！”霍尔维茨说，“星二”和“毛二”自4日抵达后生活上适应得非常顺畅，他因此感到很幸运。

在一群小学生的簇拥下，老师瑟伦·埃里克松告诉记者，由于其中一名学生的父亲在动物园工作，所以他们成为受邀参观熊猫馆的第一批小客人。瑟瑟的寒风挡不住孩子们对中国大熊猫的热情，他们有的带着熊猫帽，有的手持熊猫毛绒玩具，纷纷以抢答的速度告诉记者他们希望了解的大熊猫知识：一天吃多少竹子，睡多久觉等等。

埃里克松说，孩子们都没亲眼见过大熊猫，所以异常兴奋。他认为，带孩子们来进行体验式学习，有助于提高他们对环境以及濒危物种的保护意识。

哥本哈根动物园熊猫馆占地2450平方米，主体部分呈圆形，内部按中国传统文化中的太极图案分“阴”“阳”两部分。绕熊猫馆一周，记者看到“毛二”在户外的竹林间悠闲地走来走去，还不时地抬头向参观者们张望；“星二”似乎适应新环境更快，靠在石台边大口享受着翠竹。

熊猫馆动物学家米克尔·斯泰尔维格告诉记者，入园一周来“星二” 和“毛二”很顺利地适应了新环境，“他们显得很放松，并对周围的一切感到好奇，这些都是很好的迹象。”他希望大熊猫旅居丹麦期间，丹中双方在大熊猫保护研究合作项目中能够获得更多新知，为大熊猫的科研与保护做出积极贡献。

成都大熊猫繁育研究基地主任张志告诉记者，中国大熊猫旅居丹麦为中丹两国搭建了一个新的交流平台，能够促进中丹在政治、经济、文化等多个领域的交流合作。“比如，从科研角度来说，可以促进大熊猫繁育保护工作的发展。从环保和公众教育的角度来讲，作为动物界的旗舰物种，熊猫可以传递环保理念，促进丹麦公众关注生物多样性状况。从促进文化交流的角度来讲，我们正在开展的‘中丹大熊猫文化交流周’就是个例子。”

当天上午，“熊猫与世界——中国大熊猫保护·文化·艺术成就展”在哥本哈根市中心的丹麦国家博物馆开幕。为让丹麦民众更加了解“星二”和“毛二”两位友好使者，展览生动反映了两只大熊猫的成长过程以及中丹大熊猫合作研究的进展。另外，10余名中外艺术创作者的优秀作品和大熊猫文创艺术品，为丹麦民众展现了一幅中国大熊猫文化艺术成果的美丽画卷。

在本月9日至14日举行的“中丹大熊猫文化交流周”期间，中丹大熊猫音乐会《熊猫组曲》以及由中丹少儿共同演出的英文版少儿音乐剧《熊猫童话》在丹麦多地上演。该音乐剧以大熊猫“星二”和“毛二”赴丹麦开展大熊猫科研保护国际合作为背景，融合了中丹两国丰富的文化元素，受到当地民众的欢迎。

本月4日，中国大熊猫“星二”和“毛二”顺利抵达哥本哈根。丹麦女王玛格丽特二世10日为哥本哈根动物园熊猫馆揭幕，并正式启动中丹大熊猫保护研究合作项目。同日，丹麦文化大臣梅特·博克表示，两只大熊猫的到来将加强两国建立在尊重和友谊基础上的关系。“我们将尽最大努力照顾它们，并为它们提供最佳的成长环境。”（付一鸣 郑江华 吉莉）

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