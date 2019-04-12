中亚—中俄经贸文化交流特色小镇洽谈会举行

人民网讯 “一带一路”倡议自2003年提出以来，沟通历史与未来，连接中国与世界。对于扩大对外开放、深入推进西部大开发、推动沿线国家的经济发展、地区的稳定和繁荣乃至世界经济的合作都具有重大意义。

近年来，甘肃省金昌全方位参与“一带一路”建设，努力打造国家有色金属新材料产业基地、国家循环经济示范市、全国新能源示范城市，力争把金昌建设成为丝绸之路经济带上的新型工业化城市、文化旅游节点城市、向西开放开发的重要平台。为充分发挥“一带一路”黄金节点优势，推进“一带一路”实施，加强与中欧、中亚、俄罗斯等多边贸易发展和文化交流，整合中欧、中亚和中俄市场与资源，促进丝绸之路电子商务、跨境贸易、现代物流、音乐教育、特色旅游产业全面发展，助力西部地区经济高质量发展。

在洽谈会现场，以甘肃省亿商汇为代表的客商与甘肃省金昌市达成合作框架协议，计划实施“中亚—中俄经贸文化交流特色小镇项目”。项目将搭建中欧、中亚、中俄文化交流和经贸合作平台，未来在金昌设立中欧、中亚等20余国商务代表处，举办“中亚论坛”、中亚—中俄进出口商品博览会和国际民俗文化交流节等节会，促进中欧、中亚和中俄之间的经济文化交流互通。拟建设以电子商务、跨境电商、货物与技术进出口业务为主的中亚—中俄电子商务综合服务中心，目标入驻企业1000家,助推西部大开发和“一带一路”建设。

金昌东接兰州，南靠西宁，北邻银川和内蒙，西通新疆，地处亚欧大陆桥的咽喉位置，是西部地区重要的交通隘口城市和区域中心，西电东送、西气东输、西煤东运的战略通道，是河西走廊矿产资源加工和全省新型化工产业的重要基地，在积极参与“一带一路”建设，为甘肃汇聚全球先进的生产要素和创新资源方面，具有得天独厚的区位、资源、产业等优势。

在“一带一路”建设背景下，在“互联网+”的时代需求下，“中亚—中俄经贸文化交流特色小镇项目”必将促进中欧、中亚和中俄之间的相互沟通与交流，增进中欧、中亚和中俄人民的友谊，推动中欧、中亚和中俄投资与经贸合作，打通连接国际经贸合作与文化交流的便捷通道， 搭建互利共赢合作平台。（武振江）

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