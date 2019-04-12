新加坡第一季度登革热病例激增 赴新注意预防登革热

人民网曼谷4月12日电（记者林芮）根据新加坡环境局发布的消息，今年第一季度，新加坡共发现2000多起登革热（新加坡称“骨痛热症”）病例，是去年同期的3倍多，并已造成3人死亡。新加坡未来天气将更加炎热，相关病例数量预计还将持续增加。

登革热是一种主要通过伊蚊传播的急性传染疾病。患者一般会在感染后3到14天后发作，症状主要包括发热、头痛、肌肉和关节痛、鼻子或牙龈出血、皮疹等，如进一步恶化，可能出现休克，甚至危及生命。

中国驻新加坡使馆在此提醒在新中国企业和公民注意防范登革热：

一、关注新加坡环境局和媒体发布的相关信息，注意加强防范。

二、在人员居住较密集区域采取定期防蚊、灭蚊措施。

三、切实提高卫生意识，避免生活区存有积水而滋生伊蚊，如花盆、花瓶等。

四、外出做好防蚊措施，尽量避免于清晨、傍晚等伊蚊活跃时段在树荫、草丛等区域逗留。

五、如出现相关感染症状应立即就医。

新加坡报警电话：999

新加坡急救电话：995

外交部全球领事保护与服务应急呼叫中心电话：+86-10-12308或+86-10-59913991

中国驻新加坡使馆领事保护与协助紧急求助电话：+65-64750165

(责编：任付丽(实习生)、樊海旭)