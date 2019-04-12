美韩领导人表示将继续推动美朝对话

美国总统特朗普11日在白宫会见到访的韩国总统文在寅，双方表示将继续推动美朝通过对话方式解决半岛核问题。特朗普还表示可以考虑第三次美朝领导人会晤。

白宫在两人会见后发布声明说，双方讨论了如何在美朝领导人河内会晤后继续推进朝核问题解决，以达到半岛无核化和永久和平的目标。双方表示，将在朝鲜问题上继续保持紧密合作。双方还讨论了双边贸易和美国对韩军售等问题。

特朗普与文在寅在会晤前共同会见记者。特朗普表示，尽管他与朝鲜最高领导人金正恩在河内会晤中并没有达成既定目标，但双方在很多方面都达成了共识。

特朗普说，未来美国将继续通过与朝鲜对话来解决朝核问题。当被问及是否会考虑第三次美朝领导人会晤时，特朗普说，不论是再次与金正恩会面或是举行美朝韩领导人三方会晤，这都可能发生，但这需要一步步来，不可能一蹴而就。

特朗普同时感谢中国和俄罗斯在推进半岛局势发展中所做的努力。不过，特朗普同时表示，美国并不考虑放松对朝制裁，当下也不会考虑继续追加制裁。

文在寅表示，自去年首次美朝领导人会晤后，半岛政治局势发生了极大转变，军事紧张氛围大幅缓和。他说，美朝领导人河内会晤不应被解读为让人失望的会晤，而应被视作对话整体进程中的一部分，期待未来各方达成更广泛协议。

文在寅说，韩方继续支持美朝保持对话势头，期待第三次美朝领导人会晤在不久的将来举行。他同时表示，韩国支持朝鲜完全无核化的终极目标。

去年6月，美朝领导人在新加坡首次会晤并签署联合声明，就“建立新的朝美关系”及“构建朝鲜半岛持久稳定和平机制”达成一致。

今年2月底，美朝领导人的第二次会晤在越南河内举行，会晤较既定安排提前结束。因在解除对朝制裁和无核化措施方面存在分歧，双方未能签署共同文件。（刘晨 朱东阳）

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