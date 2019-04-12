变废为宝 清洁发电——越南芹苴垃圾发电项目助力共建绿色“一带一路”

越南南部，湄公河三角洲。一望无际的青翠田野中央，几座主体洁白、造型现代的建筑拔地而起，挺拔的棕榈树、盛放的三角梅、波光粼粼的池塘和曲曲折折的小径散落四周，俨然一座设计精巧的花园。但这里其实是一个垃圾发电站。

每天都有数百吨来自附近芹苴市的生活垃圾被卡车运到这里，经全自动称重后卸至封闭式垃圾仓，堆放发酵5至7天后，再被送入温度950摄氏度以上的焚烧炉，经干燥、加热、分解、燃烧等流程，最终产生可供周边企业利用的绿色电能，在提供清洁能源的同时，也为当地带去一片蓝天。

芹苴市是越南五大直辖市之一，近年来随着经济的高速发展和城市的持续扩张，生活垃圾不断增加，成为当地面临的重大挑战。2016年7月，由中国光大国际有限公司（以下简称“光大国际”）投资、建设和运营的芹苴垃圾焚烧发电项目正式开工建设，2018年11月建成投产，为当地经济发展和环境保护提供助力。

“截至今年3月底，项目共处理生活垃圾近7.06万吨，产生绿色电力1800万千瓦时，可供2300余户家庭使用一年。”光大国际越南总代表、光大环保（中国）有限公司副总裁邵启超介绍说，项目每天可处理生活垃圾400多吨，约占芹苴市每日总清运垃圾量的60%，为芹苴市生活垃圾无害化、减量化、资源化利用做出贡献。

“垃圾焚烧发电的最大特点，在于所用燃料是非均质的各种废弃物。”邵启超说，要让内容五花八门的生活垃圾高效率地产出电能，关键要研究它的热值。越南和中国生活习惯相似，生活垃圾构成也呈现热值低、水分多、灰分高、成分杂的特点，属于燃料中的“粗粮”而非“细粮”，而光大国际已在国内垃圾发电领域深耕十余年，自主研发出针对此类生活垃圾的焚烧设备，能很好地适应越南市场，“对于技术，我们心里有底。”

但起初并非没有质疑的声音。芹苴生活垃圾焚烧发电厂是越南第一个现代化、高标准的垃圾发电项目，也是光大国际在海外承建的第一个生活垃圾焚烧发电项目，这些“第一”同时也意味着没有经验、没有先例，只能从零做起，用事实说话。

为了消弭越方对垃圾发电这一新鲜事物的种种疑虑，光大国际在当地开展了系列环保公益宣传，并组织越方官员和周边居民去中国的花园式垃圾发电厂“眼见为实”；为了推进工程，一件事反复磋商两三天甚至两三月也不厌其烦；为了让项目更加切合当地实际，技术团队先后在越南多个污水处理厂取样试验，直至培育出最适合处理垃圾渗滤液的本地菌群……

邵启超说，在中方的不断努力下，越方从开始的心怀疑虑，到后来当地官员亲自去首都帮忙“跑审批”、为项目“打包票”，“对方觉得我们这个企业靠谱，把项目视为当地市政环卫系统的一分子，信任就是这样逐渐建立起来的。”

“垃圾焚烧发电厂首先是个环保设施，因此尤其看重环境影响。”邵启超说，为了让项目“经得起看、经得起听、经得起闻、经得起测”，公司通过垃圾仓负压控制将全厂臭气集中收集送入焚烧炉，做到无臭气外溢；以喷射氨水脱氮、干法及半干法脱酸、活性炭喷射、双覆膜布袋除尘等手段净化烟尘；用物理和生化措施“双管齐下”实现垃圾渗滤液全部再利用、零排放；就连燃烧剩下的炉渣经清洗、分选和收集后也可再次综合利用。

“项目在厂区大门外通过LED屏幕对外公示各项烟气数据，并实时向当地环境监管部门发布。”邵启超说，“烟气在线监测指标日均值达到欧盟2010标准，受到越南有关部委和芹苴当地政府的高度认可。”

芹苴垃圾发电项目的越方员工占工作人员总数的九成以上，不仅为周边地区带来了就业岗位，更有约20名本地骨干员工被送到中国接受培训，成为相关专业领域的技术带头人。

“去年年底，就在芹苴项目完工典礼的第二天，我们凭借信誉和实力中标了越南中部承天-顺化省的另一个垃圾焚烧发电项目。”邵启超对记者表示，借着“一带一路”为中国环保企业“走出去”提供的宝贵契机，公司将全力把芹苴项目建设成为湄公河三角洲的“绿色标杆”，为周边区域提供值得借鉴的垃圾发电项目经验，助力共建绿色“一带一路”。（王迪）

(责编：谭晓祺(实习生)、樊海旭)