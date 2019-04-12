以色列首次尝试登月失败

以色列非营利性太空组织SpaceIL和以色列航空航天工业公司11日晚宣布，以色列首个登月探测器“创世纪”号未能按计划成功登月。

以色列航空航天工业公司说，探测器出现了技术故障，在准备登陆月球数分钟前，探测器与地面失去联系，撞向月球表面。该公司表示，“我们上了月球，但显然不是我们想要的那样”。

“创世纪”号2月21日搭乘美国太空探索技术公司“猎鹰9”火箭升空，4月4日进入月球轨道，原计划在以色列当地时间11日22时25分登月。据介绍，探测器成功启动了登陆程序，但在距离月球表面不足10公里处，主引擎突然失灵，导致探测器无法及时“刹车”以确保缓慢着陆。

当晚，以色列总理内塔尼亚胡前往位于以中部的以色列航空航天工业公司控制室观看登月实况。登月失败后，内塔尼亚胡表示，虽然以色列首次登月未能成功，但“还会再次尝试”，他将考虑启动以色列的太空计划。

“创世纪”号登月任务主要赞助人、SpaceIL董事长莫里斯·卡恩表示，尽管最终未能成功按计划登月，但该组织也取得了惊人的成就。

设立“登月奖”的美国“X大奖”基金会表示，尽管“创世纪”号探测器没能成功登月，但作为第一个私人资助并成功绕月的实体，SpaceIL团队创造了历史，他们仍将成为首个获奖者，将获得100万美元奖金。

美国航天局局长吉姆·布里登斯廷11日发表声明说，美国航天局对“创世纪”号未能成功登月表示遗憾，但仍要祝贺以色列方面取得了难以置信的成就，将第一个由私营机构资助的航天器送入月球轨道。

“创世纪”号登月任务由SpaceIL发起，项目耗资约1亿美元，主要来自私人资金。探测器由SpaceIL设计，在以色列航空航天工业公司、以色列科技部等机构支持下建成。它高1.5米，直径2米，重约600千克。（陈文仙 吕迎旭 周舟）

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