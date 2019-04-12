中国与牙买加签署共建“一带一路”谅解备忘录

中国驻牙买加大使田琦11日与牙买加外交外贸部部长约翰逊－史密斯代表两国政府，在金斯敦签署《中华人民共和国政府与牙买加政府关于共同推进丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路建设的谅解备忘录》。

根据备忘录，双方将在共商、共建、共享的原则指导下，尊重彼此利益和重大关切，深化互信和互利合作，在政策沟通、设施联通、贸易畅通、资金融通、民心相通、能力建设等领域开展合作，实现共同发展和共同繁荣。

签字仪式上，田琦表示，“一带一路”倡议提出近6年来，顺应时代潮流，契合各国合作共赢、共同发展的愿望，合作成果丰硕，成为广受欢迎的国际公共产品。近年来，中牙携手共建“一带一路”取得一系列早期收获，希望双方以正式签署共建“一带一路”谅解备忘录为新起点，继续聚焦发展，开展更高质量合作，发挥牙买加在加勒比地区的引领示范作用，推动中牙、中加关系在更高水平上向前发展。

约翰逊－史密斯表示，牙买加是最早表达参与“一带一路”合作意愿的加勒比国家之一。近年来，牙中各领域合作保持强劲势头，给牙买加人民带来实实在在的利益，牙买加感谢中国长期以来的无私帮助和宝贵支持，珍视与中国的伙伴关系，双方签署共建“一带一路”谅解备忘录将开辟两国友好关系新时代。相信在牙中、加中共同努力下，共建“一带一路”一定会取得更加丰硕的成果。

签字仪式后，田琦与约翰逊－史密斯共同出席了中牙“一带一路”合作早期收获展等活动。

(责编：谭晓祺(实习生)、樊海旭)