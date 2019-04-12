期待中国女子冰球队绽放北京冬奥赛场

当天的比赛在埃斯波（Espoo）市的梅特罗运动场（Metro Arena）举行。（人民网记者 杨牧摄）

人民网赫尔辛基4月12日电 （杨牧 刘宁）“中国女子冰球队进步神速，她们又回来了！期待她们在北京冬奥取得好成绩，再次绽放冬奥赛场。”正在芬兰举行的第19届国际冰联世界女子冰球锦标赛组委会主席爱玛·泰勒对人民网记者表示。

12日，第19届国际冰联世界女子冰球锦标赛四分之一决赛在芬兰首都赫尔辛基附近的埃斯波市举行。作为冰雪运动强国，芬兰女子冰球队是世界排名前列的种子队。迄今为止每一届世界锦标赛都打入了半决赛。

放眼2022年北京冬奥会，中国的冰雪运动方兴未艾。无论是竞技体育、还是休闲娱乐，中国都在积极向冰雪运动强国取经学习。

作为国际奥委会北京2022年冬奥会协调委员会委员，同时也是参加过5次冬奥会的专业冰球运动员，爱玛表示，非常愿意同中国同行分享其专业知识和经验。

事实上，中国女冰也曾是世界女子冰球界的一支劲旅。爱玛仍记得1998年日本长野冬奥会与中国女子冰球队的那场半决赛。这一年，女子冰球首次成为冬奥会比赛项目。在那场半决赛中，中国女子冰球队与芬兰国家队争夺铜牌。中国队虽然在此战中落败，名列第四，但迄今为止这一成绩仍是中国女冰队在国际赛场上取得的最好成绩。此后，中国女子冰球有些沉寂。

2015年北京成功申办冬奥后，中国冰球运动的发展进入快车道。短时间内，中国女子冰球也进步明显。爱玛认为，中国女子冰球队进步神速，“她们又回来了”。她说，对于国际冰球运动大家庭而言，中国很重要。相信中国在2022年北京冬奥上一定能取得好成绩，期待中国女子冰球队再次绽放冬奥赛场。

2019年是中芬冬季运动年，这给两国的交流合作提供了重要契机。爱玛说，芬兰冰雪运动有悠久的历史传统，在训练、设备制造等各方面有丰富的知识和成熟的经验，已经有不少芬兰教练前往中国传授技巧和理念，帮助提高中国冰球运动的水平。爱玛同时认为：“交流是双向的。通过交流，我们也可以向中国学习，相互促进、共同发展。”

此次是芬兰第四次担任世界冰球锦标赛东道主。爱玛说，冰球是芬兰的全民运动。芬兰女冰有非常好的团队精神，从不轻言放弃，“我们充分享受冰球赛场的乐趣”。

在当天的比赛中，芬兰女冰3比1击败捷克队。冰球比赛具有较强的对抗性和较快的节奏，场内对阵精彩纷呈、激情四溢。“SUOMI” “SUOMI” “SUOMI” （芬兰语对芬兰国家的称呼）……场外球迷的呐喊助威则声震四方，孩子们也为心中的“冰雪女神”频频尖叫。

对冰雪运动的热爱深深融入芬兰人的基因里。这个三分之一国土在北极圈内的国家的人民，把外界为其贴上的所谓“内向”“社恐”标签消融在了对冰雪运动的巨大热情里。

(责编：谭晓祺(实习生)、樊海旭)