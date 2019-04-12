“一带一路”为世界贸易和投资架起桥梁——访印度尼赫鲁大学教授狄伯杰

印度尼赫鲁大学教授狄伯杰日前接采访时表示，从亚洲到欧亚大陆，再到非洲，甚至拉丁美洲，“一带一路”倡议跨越大陆，为世界贸易和投资架起桥梁，让各类经济体和各地区人民更加紧密地联系在一起。

狄伯杰说，“一带一路”倡议联结中外，沟通世界，促进了人与人之间的交流，促进了技术、资本和知识的交流互通，进而整合沿线地区的经济发展，使其更具竞争力。与此同时，“一带一路”合作也创造了无数工作岗位和发展机遇，沿线国家和地区的人民都从中受益。“我认为‘一带一路’是一个巨大的发展平台，一定会落地生根。”他说。

狄伯杰说，就项目实际运作而言，印中务实合作空间广阔。“多亏了中国公司，印度的电信革命才得以开展。”狄伯杰说，中国手机品牌早已占据印度手机市场的半壁江山，“数字印度”建设的投资也主要来自中国，他们正在推动印度的数字时代发展，“这些都是‘一带一路’的直接成果，印度从中是受益的”。

“就‘一带一路’项目运行的整体情况而言，项目成功率很高，”狄伯杰说，“我坚信‘一带一路’前景光明，大有作为。”（姜磊）

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