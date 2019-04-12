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外交部发言人：国际社会对中国经济有坚定信心

2019年04月12日11:23  来源：人民网-国际频道
 

人民网北京4月11日电 针对国际货币基金组织日前上调对中国经济增长预期，外交部发言人陆慷11日在例行记者会上表示，这表明国际社会对中国经济保持中高速增长、迈向中高端水平有坚定信心。

据报道，9日国际货币基金组织（IMF）发布《世界经济展望》报告，将2019年全球经济增长预期由1月报告中的3.5％下调至3.3％，将中国经济增长预期由6.2％上调至6.3％。

陆慷表示，这应该是国际货币基金组织今年以来第二次下调全球经济增长预期，反映出全球经济下行压力仍在上升。在此背景下，中国经济运行保持了总体平稳、稳中有进的良好发展势头，这一点国际社会是有目共睹的。尽管当前外部环境还面临一些不确定和不稳定因素，但中国经济发展长期向好的基本面没有变，中国经济韧性好、潜力足、回旋余地大的基本特征没有变。国际货币基金组织上调中国经济增长预期，表明国际社会对中国经济保持中高速增长、迈向中高端水平有充分信心。

(责编：崔越、常红)
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