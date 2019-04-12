金正恩再次被推举为朝鲜国务委员会委员长

据朝中社12日报道，朝鲜第14届最高人民会议第一次会议11日开幕，会议推举朝鲜最高领导人金正恩为朝鲜国务委员会委员长，崔龙海当选国务委员会第一副委员长和最高人民会议常任委员会委员长，金才龙当选内阁总理。

据报道，会议首日议程在万寿台议事堂举行。崔龙海议员向大会郑重提议推举金正恩为朝鲜国务委员会委员长，获得参会人员一致支持。

会议还选举朴凤柱为副委员长，金才龙等11人为国务委员会委员。金才龙当选内阁总理，并向会议提交了内阁副总理、各部门负责人等内阁成员名单，获得会议一致同意。会议还进行了其他多项选举或任命。

报道说，会议通过对朝鲜宪法的修正补充法令，并通过了2018年和2019年的预决算案。会议还将持续进行。

朝鲜3月举行了第14届最高人民会议议员选举，选举出687名议员。

根据2016年6月修改补充后的朝鲜宪法，最高人民会议是朝鲜最高国家权力机关，行使立法权，每届任期五年。国务委员会委员长是朝鲜的最高领导者，国务委员会是国家权力的最高政策领导机关。2016年6月，金正恩被推举为国务委员会委员长。（程大雨）

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