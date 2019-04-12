119票赞成、1票反对 新西兰通过枪械法修正案

新西兰议会10日表决通过枪械法修正案，禁止销售和持有军用型半自动步枪和突击步枪。

总理杰辛达·阿德恩8日确认，一项政府最高级别调查已经启动，审视情报机构是否疏漏、以至未能防范克赖斯特彻奇恐怖袭击。

【修法】

枪械法修正案10日以119票赞成、1票反对在新西兰议会通过，待新西兰总督签字后12日起生效。修正案由阿德恩政府在克赖斯特彻奇恐袭6天后提交至议会。

新法生效以后，新西兰将禁止销售和持有军用型半自动步枪和突击步枪，大容量弹匣和可以把枪支改装成军用型半自动步枪的零部件同样在禁止之列。

新法要求民众9月30日以前交出违禁枪械，可以获得相应补偿。“回收期”结束以后，继续持有违禁枪械构成违法，可判处2至10年监禁。

这是新西兰数十年首次大规模修正枪械法。

一名奉行白人至上主义的澳大利亚男子3月15日在克赖斯特彻奇袭击两座清真寺，射杀致50人死亡、射伤数十人。

阿德恩说，“那起最严重恐怖袭击制造了新西兰历史上最黑暗的日子，事情过去仅仅26天……议员们对待某一项法案如此团结，非常少见。”

新西兰人口不足500万，民间现有大约120万至150万件枪支，其中1.35万是军用型半自动步枪。

阿德恩预期6月向议会递交另一份枪械法修正案，涉及枪械注册、持枪许可证发放、警方核实信息等方面。

【查漏】

阿德恩8日说，最高法院法官威廉·扬将主导一个委员会，调查克赖斯特彻奇恐袭。

调查委员会冠以英联邦成员国特有的“王室”名义，是新西兰政府的最高级别应对机制，定于5月13日起搜集证据，12月10日以前发布报告。

阿德恩说，这一委员会将调查“袭击前发生了什么、如何确保这类袭击不再发生”，包括枪手在澳大利亚期间的信息，他抵达新西兰以后的情况以及如何获得持枪许可。

委员会还将审视枪手的社交媒体使用记录，联系人情况以及新西兰情报机构是否有疏漏。

阿德恩确认，枪手在克赖斯特彻奇行凶前没有被列入新西兰和邻国澳大利亚情报机构的“监视名单”。（杜鹃）

(责编：谭晓祺(实习生)、樊海旭)