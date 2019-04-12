欧盟紧急峰会开到深夜 英国“脱欧”再延半年

欧洲联盟布鲁塞尔紧急峰会从10日傍晚开到11日凌晨，各方终于就英国脱离欧盟新期限和条件达成妥协。

欧英双方同意延期“脱欧”最多6个月至今年10月31日。“弹性延期”允许英国视“脱欧”协议获批情况提前离开，但英国仍有可能参加欧洲议会选举。延长期内英国的欧盟成员国权益不受限制。

【别浪费时间】

欧洲理事会主席唐纳德·图斯克当地时间11日凌晨2时15分向媒体记者宣布上述消息。他说今后的“行动轨迹将全由英国掌握”，即英国可选择批准“脱欧”协议、重新考虑“脱欧”策略或“完全取消‘脱欧’”。

图斯克最后向“英国朋友”喊话，说延期像他预期得那样灵活，只是时间稍短，“但依然足够找到可能达成的最佳解决方案。请千万别浪费这段时间”。

据欧盟发布的同意英国延期“脱欧”声明，如果欧英双方提前批准“脱欧”协议，英国定于协议获批后次月第一天“脱欧”；如果英国在5月23日至26日欧洲议会选举期间依然是欧盟成员，且5月22日以前仍没有批准“脱欧”协议，则必须依据欧盟法律参加欧洲议会选举，否则须在今年6月1日以前“脱欧”。

欧盟委员会主席让-克洛德·容克说，英国可能需要参加欧洲议会选举，“那看上去可能有点奇怪，但规则就是规则”。英国广播公司报道，10月31日是容克继任者正式就职前一天。

英国首相特雷莎·梅2时45分告诉媒体记者，如果英国议会能在5月前三周内批准“脱欧”协议，英国不必参加欧洲议会选举。

【未牺牲权限】

欧盟除英国以外的27国领导人经数小时闭门会商达成一致，给予英国的延长期，长于特雷莎·梅申请的两个多月，短于图斯克提议的至多1年。

允许英国延期“脱欧”的条件比媒体先前披露的宽容不少。特雷莎·梅说，在“脱欧”协议获批前，英国“将继续享有成员国全部权益、全面履行义务”。欧盟领导人只会在今年6月20日至21日的常规峰会期间评估“脱欧”进展。

路透社和美联社报道，欧盟27国领导人就延长期限久争不下。与欧盟首度同意“脱欧”延期时类似，法国总统埃马纽埃尔·马克龙扮演“坏警察”，认定给予英国9个月至1年延期过长，对欧盟和英国均不利，尤其可能破坏欧盟一体化进程。

德国总理安格拉·默克尔扮演“好警察”。她10日恰好与特雷莎·梅“撞衫”，两人所穿上衣颜色都是欧盟旗帜上的亮蓝。会谈开始前，默克尔主动用平板电脑向英首相展示照片，显示两人当天早些时候在本国议会讲话时所穿上衣类似。这一“轻松时刻”让多名在场领导人会心一笑。

默克尔在随后闭门会商中与其他领导人一道反对马克龙主张，认定延期较长时间更有益处。

【须闯国内关】

这是欧英3周内第二次就延期“脱欧”达成一致，意味着英国再次在“悬崖边缘”避免“无协议脱欧”。

但按照路透社的说法，延期对英国何时、如何甚至会否“脱欧”提供的“明确性甚少”。特雷莎·梅依然需要尽力获取支持，争取先前已三度遭否决的“脱欧”协议在英议会获得通过。

英首相11日凌晨承认面临“艰难抉择和清晰时间表”，呼吁“大家加速努力，为国家利益就协议达成共识”。她定于当天晚些时候向议会下院发表讲话。保守党官员随后将重启与最大反对党工党磋商，寻求打破“脱欧”僵局。

按照法新社的说法，工党主张以较软方式“脱欧”，受到不少欧盟人士欢迎，但保守党内强硬“疑欧”派不希望首相向工党过多妥协，双方磋商进展缓慢。

另据彭博社分析，特雷莎·梅目前面临的危险是，欧盟同意的延长期比她申请的长，因而更难“推销”，恐加剧“疑欧”派对政府的批评。“疑欧”派认定，延期“脱欧”背叛2016年全体公民投票结果，甚至可能导致英国“留欧”。

英国公民记者埃利奥特·希金斯拿10日发布的首张黑洞照片与“脱欧”对比：“与‘脱欧’什么样相比，大家现在更确知黑洞是什么样。”（海洋）

(责编：谭晓祺(实习生)、樊海旭)