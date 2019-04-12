“小”机场的大梦想——为“一带一路”倡议插上“中国翅膀”

揭阳潮汕国际机场是地处粤东的一个“小”机场。去年6月，直飞柬埔寨西哈努克港的首个航班从这里起飞，此后这条航线一直保持着“火爆”状态。这让潮汕商人吴育文自己都觉得有点意外。

吴育文在柬埔寨、缅甸等地经商多年，对外部投资环境非常敏感。从去年开始，他把眼光投向了柬埔寨唯一的经济特区——西哈努克港经济特区。

近年来，在我国“一带一路”倡议下，中柬合作不断走向深入，西哈努克港成为人们口中的“热词”。不仅中国企业加快了在这里的投资步伐，越来越多的中国游客也将这里作为旅游目的地。

这让吴育文发现了商机。“到西港投资的很多商人都来自汕头、潮州和揭阳地区，而在去年6月前，没有一条从这里直飞西港的航线，两地之间往返非常周折，单程最少要花费9个小时。”吴育文说，2018年6月，他和柬埔寨天空吴哥航空达成包机协议，开通了从揭阳潮汕国际机场到西港的国际直达包机航线，单程只需要两个半小时。

此后，春秋航空、柬埔寨澜湄航空等中外航空公司也相继开通了从揭阳潮汕国际机场到柬埔寨的新航线，中柬两国间频密的人员往来让航空公司不需要为客流情况担忧。

“目前，两地间往返航班的综合客座率都超过90%，出乎我的预料。实际上，客座率达到70%我们就会盈利。”吴育文说。

事实上，在“一带一路”倡议下，潮汕地区与东南亚国家的经贸往来交流越来越密切，两地航空市场需求也越来越旺盛，这为开辟前往东南亚地区的国际航线创造了新的发展机遇。

春秋航空汕头分公司总经理崔璐楠说，春秋航空将持续增加在潮汕机场的运力投放，未来两年内计划逐步拓展通往泰国、越南、菲律宾等东南亚国家的中短程航线。

“我们把航线拓展的规划融入国家‘一带一路’倡议，为‘一带一路’倡议插上‘中国翅膀’。”广东省机场集团揭阳潮汕机场公司总经理郭大杰说。

乘着“一带一路”倡议的东风，揭阳潮汕国际机场的“大梦想”并不遥远。目前，该机场已引入柬埔寨天空吴哥航空、澜湄航空、捷星航空、亚洲航空等4家境外航空公司在场运营，开通了泰国曼谷、新加坡、柬埔寨金边、马来西亚吉隆坡等7个国际航点。（田建川）

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