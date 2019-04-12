“我们的使命是培养朝鲜最优秀的音乐人才”——金元均音乐综合大学见闻

“卖花姑娘，日夜奔忙，手提花篮上市场。走过大街，穿过小巷，卖花人儿心悲伤……”婉转忧伤的歌声，从平壤大同江畔的金元均音乐综合大学一栋灰色教学楼里，飘了出来。

阳春三月，记者在桃花盛开的校园里采访时，该校声乐系三年级的学生们正在用朝鲜电影《卖花姑娘》的插曲练习合唱。

“这些学生毕业后将是朝鲜各大合唱团和剧团的新鲜血液，他们将在朝鲜牡丹峰乐团、血海歌剧团和其他知名音乐团体的舞台上展示才华，有些人还将成为耀眼的明星或功勋演员。”金元均音乐综合大学副校长林海荣指着这些风华正茂的青年学生感慨地说。

在一间小教室内，民族乐器系的学生金秀香专心致志地弹奏着朝鲜民族乐器伽倻琴，如淙淙流水般的音乐从她不断移动的纤细手指中飞出，直入人们的心田。而她的指导教师崔明姬则在边上击鼓伴奏，并不时地停下来进行讲解。

20岁的金秀香来自朝鲜东北部的咸镜北道清津市，从5岁开始学伽倻琴，3年前考入这所朝鲜最有名的音乐学府。她十分珍惜这里的良好环境和宝贵时光，平时每天都要练琴五六个小时，其他时间还要学习一些音乐基础理论。她告诉记者，希望毕业后能成为一名音乐老师，和她的老师一样为民族乐器演奏培养更多的人才。

崔明姬介绍说，伽倻琴是朝鲜民族的代表性乐器之一，有2000多年的历史，由于有21根琴弦，因此演奏难度较大，能考入金元均音乐综合大学伽倻琴专业的学生一般都是从小开始练习，而且是众多学琴者中的佼佼者。这个专业共有5名教师，每人负责培养七八名学生，一般都是采取一对一的教学方式，并从入学开始一直负责到大学毕业，这样便于掌握学生的特点和进度，进行针对性的教学。

谈到眼前的这名学生，崔老师颇以为傲。她说：“金秀香在不久前的一次全国性乐器比赛中获得伽倻琴比赛第二名的好成绩，除专业技能外，她还会弹钢琴和打长鼓，可谓多才多艺。我们就是希望能培养出一专多能的学生，可以在毕业后更好地服务社会。”

在林海荣的陪同下，记者来到一个小剧场，偶遇朝鲜著名艺术家、获得“人民演员”称号的赵青美教授，她正在指导声乐系大四学生韩妍姬演唱朝鲜歌剧《密林啊，告诉我》选段。赵青美曾是著名的血海歌剧团的演员，在歌剧《血海》中担任过主演。在从事舞台艺术活动30年后，她于2010年响应号召，改行成为音乐教师，投入教书育人的事业。

“虽然我有长期舞台表演经历，在剧团时也对演员进行过指导，但刚来这里教学时，面对一群十七八岁的孩子，还是遇到不少困难，也曾一度焦头烂额。后来经过培训和学习，不断总结经验，才逐渐上路，得心应手，并且越来越享受教学的乐趣。”赵青美笑着告诉记者。“年轻时，我为自己是一名演员而自豪，如今成为大学教师后，我越发觉得教师工作更有意义、更值得骄傲。”

林海荣表示，该校已有70年历史，曾多次易名，2006年被时任朝鲜最高领导人金正日同志亲自改名为金元均音乐综合大学，以纪念这位创作《金日成将军之歌》、朝鲜国歌《爱国歌》的朝鲜著名作曲家。该校现有民族乐器、声乐和西洋乐器等6个系，共有约400名教师和900名学生，其中三分之二的教师具有硕士以上学位。此外，学校还有自己的管弦乐团，帮助和配合学生进行正规的大型演出。

记者发现，该校的教学设施十分现代化，除了有数百个一对一上课的小教室外，还有一个能容纳800名观众的音乐厅。建校70年来，从这里走出了数千名毕业生，绝大部分都进入中央或省级艺术团体，也有部分学生毕业后从事教学工作。

“为了提高教学质量，我们会经常邀请像赵青美这样有表演经验的优秀艺术家来大学担任教师，充实师资队伍。我们的使命就是为国家培养新时代最优秀的音乐人才，然后输送到全国各地，去为广大人民服务。我可以毫不夸张地说，朝鲜著名的歌唱家、指挥家、作曲家和演奏家基本都是我们学校的毕业生，我为此深感自豪！”林海荣满面笑容地说。（江亚平 程大雨）

(责编：谭晓祺(实习生)、樊海旭)